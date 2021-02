De Klaitrappers organiseert met carnaval ‘voor drie dagen iets’

DUSSEN • Carnaval en corona gaan dit jaar niet samen. “Jammer, maar het is niet anders”, zegt Martin van Biesen, voorzitter van CS De Klaitrappers. Toch wordt dit weekend op kleinschalige manier en coronaproof carnaval gevierd in Dussen.

Jaarlijks is het interview over het carnavalsprogramma onderdeel van de voorpret, dit jaar valt er vanwege het coronavirus weinig plezier te beleven aan het feest.

Sinds de zomer is carnavalsstichting De Klaitrappers al bezig met de plannen voor aanstaand weekend, maar steeds veranderende coronaregels en uiteindelijk een nieuwe lockdown gooiden roet in het eten. “Op anderhalve meter kun je geen carnaval vieren”, verzucht Martin van Biesen, Prins Bies den 1ste én voorzitter van De Klaitrappers.

Geen politieagentje

Er was nog even sprake van een feest met beperkt publiek in De Dussenaar, net als vorig jaar in samenwerking met de kasteleins van ‘t Pleintje en De Koppelpaarden. “Maar die horecaondernemers moeten geen politieagentje spelen. Dat is niet het carnavalsgevoel dat we allemaal willen.”

De start van het carnavalsseizoen lieten De Klaitrappers echter niet onopgemerkt voorbij gaan en ook voor komend weekend staan wat activiteiten gepland. “Eigenlijk hebben we voor drie dagen iets”, zegt Van Biesen.

Versiert oew huis

Vrijdag wordt gestart met een online kinderbingo, op zaterdag gevolgd door ‘Versiert oew huis’: “Versiert oew huis en laat hiermee zien dat het carnavalsgevoel niet te stoppen is door het coronavirus.”

Ook gaan De Klaitrappers weer met een bloemetje langs de ouderen en zieken in Dussen, om ze een hart onder de riem te steken. Zaterdagmiddag is er een kinderspeurtocht door het dorp en ‘s avonds kan Klaiendam via YouTube inschakelen voor een live carnavalsshow met de battle tussen de bekende Dussense sauwelaars Trien en Urjaan en Babs Knotsgekke Bingoshow.

Tv-avond

“Het wordt een tv-avond waarbij je niet hoeft te zappen”, klinkt het lachend. Over de tweestrijd tussen Trien en Urjaan zegt Van Biesen: “Daarvoor hebben we op meerdere plekken in het dorp opnames gemaakt. Iedereen heeft ons dus wel gezien, maar niemand weet de uitslag van de battle.”

Nog een creatieve vondst van De Klaitrappers is het Carna-Valentijns ontbijt op zondag 14 februari. Mensen kunnen hun geliefden verrassen met een ontbijtje aan huis. Een standaard ontbijt kost 8,99 euro en een uitgebreid ontbijt, speciaal bereid door Prins Bies den 1ste, mét verrassing kost 11,11 euro. Opgeven voor het Carna-Valentijns ontbijt kan nog tot en met woensdag 10 februari.

Meer info over het programma en ook een vooruitblik op de strijd tussen Trien en Urjaan is te vinden op de Facebook-pagina van De Klaitrappers.