Linda Stekkinger opent in Nieuwendijk dierencrematorium Cinta

NIEUWENDIJK • Linda Stekkinger opent op 1 december haar dierencrematorium Cinta in Nieuwendijk.

Ruim een jaar geleden ontstond het idee en nu is die droom realiteit geworden. Dierencrematorium Cinta wil door een persoonlijke benadering, grote betrokkenheid en vooral veel liefde voor dieren en mensen het verschil maken in een mooi, persoonlijk en respectvol afscheid van ieder huisdier.

Als je het mooie kleinschalige kantoorverzamelgebouw aan de Ippelseweg in Nieuwendijk betreedt, verwacht je niet meteen de warme uitstraling die je binnen aantreft. “We hebben naast een gezellige, huiselijke ontvangstruimte met koffiecorner en speelhoekje voor de kinderen, twee sfeervolle afscheidskamers, de boskamer en de waterkamer”, legt Linda uit.

“Dit geeft de mogelijkheid om huisdieren op te baren, zodat de baasjes in alle rust een laatste groet aan hun geliefde dier kunnen brengen. Daarnaast hebben we een aparte ruimte voor de baasjes die mee willen om hun huisdier in de oven te plaatsen. Hierin onderscheidt Cinta zich van andere dierencrematoria.”

Bij Cinta zijn zowel individuele crematies als collectieve crematies mogelijk en indien gewenst kan Cinta ook de begrafenis van een huisdier op een dierenbegraafplaats regelen. Cinta beschikt over een eigen ophaaldienst die huisdieren thuis of bij de dierenarts kan ophalen, maar het is ook mogelijk om een huisdier zelf te brengen.

Wel wordt verzocht om altijd van tevoren te bellen en een afspraak te maken, zodat Cinta de tijd heeft om de baasjes en het dier op te vangen en de wensen te bespreken.

www.dierencrematorium-cinta.nl