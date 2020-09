Mediator Vincent Wijmans draagt bij aan 'duurzame oplossing'

Een eerste stap is een gesprek, aldus mediator Vincent Wijmans.

Een eerste stap is een gesprek, aldus mediator Vincent Wijmans.

WERKENDAM • Wie begeleiding zoekt bij een echtscheiding of een arbeidsconflict, kan sinds deze maand terecht bij gecertificeerd mediator Vincent Wijmans in zijn woonplaats Werkendam.

Vincent Wijmans is recent aangesloten als partner bij De Mediation en Echtscheidings Shop, die al vijftien jaar opereert vanuit Berkel en Rodenrijs.

"Een van de mediators daar wilde zich meer gaan specialiseren en zag ook in de uitbreiding van mediation mogelijkheden", vertelt hij.

En dus zag Wijmans zijn kans schoon om in Werkendam een nieuwe vestiging van De Mediationshop te starten. "Ik heb gemerkt dat in Altena niet veel mediators actief zijn, dus ik hoop dat de mensen hier mij weten te vinden. Mijn werkgebied is grofweg van Oosterhout tot aan Gorinchem."

Vincent heeft zijn meestertitel op zak, werkte als leidinggevende en consultant jarenlang in het bedrijfsleven en gaf eerder mentale veerkrachtstrainingen aan de Politieacademie.

Jeugdvoorzitter Kozakken Boys

In zijn vrije tijd is de geboren en getogen Rotterdammer inmiddels alweer voor het vierde seizoen jeugdvoorzitter bij voetbalvereniging Kozakken Boys.

"Dat vind ik geweldig om te doen", klinkt het lachend. "En het heeft ook weer raakvlakken met mijn werk. Met echtscheidingen krijg je vaak te maken met kinderen en de afspraken die ouders over hen maken. Als mediator luister ik voornamelijk, maar ik stel de kinderen altijd voorop. Als hun belang in het geding komt, zal ik daar zeker wat van zeggen."

Een eerste stap bij mediation is het gesprek. Met beide partijen, benadrukt Wijmans. "Je komt hier niet in je eentje naartoe. Ik heb altijd de twee partijen aan tafel. Bovendien is het belangrijk dat mensen de intentie hebben om er samen op een goede manier uit te komen."

Een geschikt moment om contact op te nemen met De Mediationshop is bijvoorbeeld als je aan je partner hebt laten weten dat je uit elkaar wilt.

Als het gaat over arbeidsconflicten zie je vaak dat juist de werkgever een mediator inschakelt, omdat hij geschillen op de werkvloer snel opgelost wil zien, vertelt Wijmans. "Conflicten ontstaan vaak op relatieniveau, tussen collega's onderling, maar ook binnen maatschappen."

Intakegesprek

De mediator begint altijd met een gratis intakegesprek van een half uur. "Daarin leg ik uit wat mediation precies is en tast ik af wat het probleem is en wat de intenties zijn. Daarna zijn nog vaak drie tot zes sessies van anderhalf uur nodig om tot een oplossing te komen."

Een advocaat in de arm nemen kan ook, maar een mediator is goedkoper en leidt vaak tot een betere oplossing.

"Een rechter beoordeelt wie juridisch gezien gelijk heeft, maar dat kan tot een uitkomst leiden waar beide partijen niet tevreden mee zijn. ik richt mij altijd eerst op het herstel van de communicatie en de daarmee gepaard gaande emoties, zodat mensen vervolgens samen kunnen bedenken wat ze nou precies zouden willen. Daarmee ga ik aan de slag en je ziet dat als mensen zélf hebben kunnen bijdragen aan een oplossing, ze die ook zien als hun eigen oplossing. Dat is uiteindelijk ook het duurzaamst en meest toekomstbestendig. Als je invloed wil hebben op je toekomst, ga je naar een mediator."

De afspraken, met daarin bijvoorbeeld ook een ouderschapsplan, moeten worden bekrachtigd door een rechtbank.

Hans van den Assem

Daarvoor heeft Wijmans een goede samenwerking met zijn gastheer: advocaat Hans van den Assem, die hij kent van de Lions Club in Werkendam. Van den Assem heeft een kantoor aan de Pompstaat 1 in Werkendam en Wijmans houdt daar zijn spreekuur. "Hans weet hoe ik werk, dus zo'n convenant kan snel bekrachtigd worden."

Wijmans, die ook vertrouwenspersoon is bij Kozakken Boys, wil het belang van privacy nog aanstippen. "Ik ben gewend om in een omgeving van vertrouwen en neutraliteit te werken. Daar kunnen mensen bij mij van op aan. Op deze wijze maak je met mediation echt samen het verschil."

demediationshop.nl