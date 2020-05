Gezinshuis BuitengewoonThuis vestigt zich aan Maasdijk in Giessen

De familie Kleinjan in de tuin van hun gezinshuis aan de Maasdijk in Giessen.

De familie Kleinjan in de tuin van hun gezinshuis aan de Maasdijk in Giessen.

GIESSEN • Mark en Truida Kleinjan en hun drie kinderen maken kennis met Giessen. En de Giessenaren met hen en BuitengewoonThuis.

Het is zomer 2019 als Mark en Truida Kleinjan voor het eerst in Giessen komen om te kijken naar een nieuwe locatie voor hun gezinshuis. Het Rotterdamse echtpaar rijdt bij de bezichtiging van het perceel aan de Maasdijk 10 bijna tegen een paaltje, maar wordt net op tijd gewaarschuwd door een oplettende Giessenaar. Ze raken aan de praat en nog geen vijf minuten later zitten Mark en Truida bij hem in de tuin aan een kop koffie.

Zwaluw Reizen

En hoewel het Brabantse dorp toch wel een stap buiten hun comfortzone is, besluiten ze mede door die eerste goede kennismaking de voormalige locatie van Zwaluw Reizen te kopen.

Nu, pakweg een jaar later, is de verbouwing om van de twee panden één woning te maken in volle gang. Mark, Truida en hun drie kinderen Annorah (11), Jeftha (8) en Dorinthe (7) wonen sinds februari in een caravan die op het terrein staat, terwijl Schutte Bouw uit Waardhuizen naar volle tevredenheid van de familie de werkzaamheden uitvoert. "De steigers aan de buitenkant zijn inmiddels weg en vandaag komt de stukadoor erin", zegt Truida.

Thuis

Het eindresultaat moet straks een plek zijn waar niet alleen de familie Kleinjan zich thuis voelt, maar ook de kinderen die in het gezinshuis komen wonen.

"Al vanaf dat we elkaar leerden kennen hadden we het over het opvangen van kinderen, die niet direct onze biologische kinderen zouden zijn, ook al zouden we zelf kinderen kunnen krijgen. Gewoon vanuit een hart voor hen en om te delen van wat ze zelf ontvangen", vertelt Truida.

Het huis in Rotterdam, waar de afgelopen drie jaar al muurtjes werden bij gezet om iedereen een plekje te bieden, werd te klein en na een zoektocht kwamen zij en Mark dus uit aan de Maasdijk in Giessen. Een ruime dijkwoning met een grote tuin, waar straks ruimte is voor vier extra kinderen, op een markante plek in het dorp.

"Je hoort veel mensen die zeggen: 'Hé, daar zat Zwaluw Reizen, toch?' En veel mensen komen langs het huis als ze naar de hervormde kerk even verderop gaan."

BuitengewoonThuis

In het gezinshuis, dat de toepasselijke naam BuitengewoonThuis heeft, kunnen vanaf augustus vier kinderen vanuit jeugdzorg terecht. In Giessen draaien ze mee in het gewone gezinsleven en krijgen ze zorg op kleine en persoonlijke schaal.

"Een gezinshuis zit tussen pleegzorg en een groepswonen in", legt Truida, die verschillende functies in de gehandicaptenzorg had, uit. Wat ze in haar vorige baan miste, was juist dat persoonlijke.

"Terwijl dat uiteindelijk toch het beste is. De waardevermeerdering van een gezinshuis is dat kinderen een relatie met ons als opvoeders aan kunnen gaan. Kinderen hebben daarbij de ruimte nodig en die kunnen wij ze hier in Giessen uitstekend bieden."

De familie Kleinjan zelf vindt inmiddels haar draai in het dorp. Annorah krijgt les op De Parel, Jeftha en Dorinthe gaan naar De Zaaier in Andel en het kerkelijk leven in Giessen past goed bij hun geloofsovertuiging.

Samenwerking

Tegelijkertijd is BuitengewoonThuis nog nadrukkelijk op zoek naar een samenwerking met ondernemers in het dorp en in de regio. "Wat dat betreft voel ik me nu nog een beetje toerist in eigen land", klinkt Truida lachend.

"Maar in Rotterdam haalde ik de boodschappen voor ons gezinshuis ook zoveel mogelijk in de wijk en het zou mooi zijn om de lokale ondernemers hier op dezelfde manier te supporten. Dat vinden we belangrijk." Daarbij gaat het overigens niet alleen om de dagelijkse dingen. Ook sportinstructeurs en bijvoorbeeld mensen die maatje van een van de bewoners willen worden kunnen zich melden. Truida heeft vertrouwen in een mooie samenwerking. "Mensen moeten ons een beetje leren kennen en een beetje feeling krijgen met het project."

Wat dat betreft staat de deur aan de Maasdijk open voor iedereen die meer wil weten over het gezinshuis. "Mensen mogen altijd even een praatje komen maken, hoor", is de oproep.

buitengewoon-thuis.nl

Tom Oostra