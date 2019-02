Wilhelmina'26 zet beelden inbraak online

WIJK EN AALBURG • Sportpark De Ebbe heeft in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 00:30 en 01:30 uur ongewenst bezoek gehad.

De buit is minimaal, maar er is wel schade (gebouwen en in de kantine) aangericht.

Het bestuur van vv Wilhelmina'26 heeft beelden van de inbraak gedeeld:





Wie iets verdachts heeft gezien, wordt verzocht dit te melden bij de politie of bij het bestuur van Wilhelmina'26.