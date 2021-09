SteDoCo-verdediger Bryan Jongeneel geraakt door kogel uit luchtbuks

SLIEDRECHT/PAPENDRECHT • Derdedivisionist SteDoCo zal het voorlopig zonder Bryan Jongeneel moeten stellen. De in Papendrecht woonachtige verdediger werd vrijdagavond bij een bezoek aan een vriend geraakt door een verdwaalde kogel uit een luchtbuks.

Een bewoner van de Pergolesilaan was in zijn tuin aan het schieten, toen hij zijn doel miste. Het eerste kogeltje belandde op het raam van de buren. Het volgende schot eindigde in het been van de ongelukkige Jongeneel.

Had ook anders kunnen aflopen

“Bryan liep toevallig voorbij en heeft achteraf gezien nog geluk gehad. Het had ook anders kunnen aflopen”, aldus zijn trainer Frans Adelaar. “In het ziekenhuis is hij die avond nog onderzocht. Ze zagen het kogeltje wel zitten, maar durfden hem er niet uit te halen. Bang op nog meer beschadiging in het getroffen been. Ik heb vanmorgen voor de wedstrijd tegen Hoek even met Bryan gesproken. De kogel moet via een zweer door het lichaam zelf moeten worden verwijderd. Dat kan nog wel even duren.”

Zolang het kogeltje in het been van Jongeneel zit, kan hij niet voetballen. “Vandaag tegen Hoek kon dat sowieso niet, want vanmorgen kwam hij amper uit zijn bed en stak het geraakte been aan alle kanten.”