Simply Green nog zoekende

STAPHORST/BRANDWIJK • Simply Green heeft de nationale competitie in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Top zaterdag in Staphorst geopend met een zesde plaats. De Brandwijkse tractorpuller is vernieuwd, waardoor het nog zoeken is naar de juiste afstelling.

In Staphorst plaatsten drie tractoren zich voor de finale. Erik Peeters won met een afstand van 109,02 meter, Red Impact werd tweede met 105,79 meter en Steel to Steal eindigde met 104,79 meter als derde.

De 106,67 meter in de kwalificatierun leverde Simply Green P6 op. In de finale mocht Marien den Besten nog wel een testrun rijden. De afstand van 110,50 meter zou hierin voldoende zijn geweest voor de overwinning.

De volgende wedstrijd is zaterdag 31 juli in Harskamp.