Romy Brokking wil met Oranje O20 op WK-volleybal in elk geval de laatste acht halen

NIEUWPOORT • De VS, Rusland en Italië zijn de favorieten, maar het Nederlands volleybalteam O20 hoopt mét libero Romy Brokking ook een woordje mee te spreken op het Jeugd-WK.

Romy Brokking kijkt reikhalzend uit naar het wereldkampioenschap, dat op vrijdag 9 juli in het Topsportcentrum Rotterdam begint. Over speeltijd hoeft ze zich geen zorgen te maken, want de 19-jarige Nieuwpoortse is de enige libero in de Nederlandse selectie.

“Hopelijk halen we de beste acht. Ik denk ook dat dit mogelijk is”, formuleert Romy een sportieve doelstelling. “Het zou wel heel jammer zijn als we niet door de poulefase komen.”

Geen stresskip

Romy Brokking debuteerde op 15-jarige leeftijd op eerstedivisieniveau in de hoofdmacht van VC WIK. Een jaar later ging ze naar Papendal, waar de studente fysiotherapie werd opgenomen in het in de eredivisie uitkomende Talentteam. Een intensief traject, met eigenlijk alleen op zondag tijd om naar huis -in Nieuwpoort- te gaan.

“Dat was best omschakelen, maar het went ook weer snel. Je weet waar je het voor doet.” Romy hoefde dan ook niet lang na te denken over de sportieve kans die haar geboden werd. Het topsportklimaat spreekt haar aan. “Alleen maar mensen om je heen die hetzelfde willen.”

Het eerste jaar draaide door een slepende blessure uit op een teleurstelling. Maar de afgelopen twee seizoenen was Romy Brokking een vaste waarde in het team van de zeer ervaren coach Avital Selinger. “Normaal gesproken ben ik helemaal geen stresskip, maar mijn debuut in de eredivisie vond ik toch wel heel spannend. Gelukkig ging het goed.”

Concurrentie

In haar team met een gemiddelde lengte van 1.90 meter is Romy Brokking, ‘slechts’ 1.67 meter groot, een typische libero. Snel, communicatief vaardig en verdedigend sterk.

“Verdedigen vind ik leuker dan passen”, zegt Romy, die de liberopositie beslist niet als ‘saai’ beschouwt. “Als de bal achterin niet van de vloer wordt gehaald, kan er aan het net niet gescoord worden”, benadrukt de Nieuwpoortse met een knipoog het belang van een sterke verdediging.

Komend seizoen maakt Romy Brokking opnieuw deel uit van het Talentteam, dat een gedaanteverwisseling zal ondergaan. Er komen ervaren speelsters bij, zoals Myrthe Schoot, de libero van het nationale vrouwenteam. “Dat is alleen maar goed voor mijn ontwikkeling”, hikt Romy niet tegen de concurrentie aan. “Ik kan veel van haar leren, concurrentie maakt je sterker.”

Duitsland

Op termijn hoopt Romy Brokking de stap naar het hoogste niveau in Duitsland te kunnen maken. “Natuurlijk, Italië en Turkije zijn nog grotere volleyballanden. Maar voor een libero is het lastiger om daar aan de bak te komen, gezien de limiet van het aantal buitenlanders. Dan trekken ze doorgaans liever een aanvalster aan.”

Landskampioen Sliedrecht Sport, nota bene bij Romy om de hoek, zou ook een optie kunnen zijn. “Zeker, Sliedrecht staat ook hoog op mijn lijstje. Ik wacht rustig af wat er na volgend seizoen mogelijk gebeuren gaat.”

Slechter kunnen treffen

Maar na twee EK’s nu eerst het WK voor vrouwen onder 20 jaar. Nederland is ingedeeld bij Rwanda, Brazilië en de Dominicaanse Republiek.

“Zeker geen gemakkelijke poule, waar we hadden het slechter kunnen treffen”, realiseert Romy Brokking zich. “Het WK is sterk bezet, het is lastig in te schatten waar we staan. Tijdens een recente trainingsstage hebben we vier goede wedstrijden tegen Italië gespeeld. Italië behoort met Rusland en de Verenigde Staten tot mijn favorieten. Hopelijk halen wij de laatste acht. Ik heb er in elk geval heel veel zin in.”

Door de recente coronaversoepelingen is publiek welkom bij het WK. Toegangskaarten zijn te bestellen via: https://www.volleybal.nl/tickets. De poulewedstrijden van Oranje zijn op 9, 10 en 11 juli.