Ploegarts Jakobsen hoopvol over toekomst en herstel

Nederland/Heukelum • Ploegarts Yvan Vanmol heeft aan Sporza een update gegeven over de toestand van Fabio Jakobsen, die vandaag naar Nederland is gebracht met een medische vlucht. Lichtpunt van de dag: Jakobsen kon zelfstandig het vliegtuig in stappen.

Vanmol spreekt dan ook van 'een mirakel'. Hij heeft 'meer dan goede hoop' dat Jakobsen in de toekomst weer wielrenner kan zijn. De renner heeft geen breuken aan zijn onderste ledenmaten en is weer mobiel. Vanmol verwacht dat volledig herstel mogelijk is. Over termijnen kan hij echter geen uitspraken doen. Jakobsen zal, zoals eerder al gemeld, verder worden behandeld in het LUMC in Leiden.

Luchtpijp

Waar vanuit het ziekenhuis werd gecommuniceerd dat de luchtpijp van Jakobsen was verbrijzeld, spreekt Vanmol dat tegen: ''De luchtwegen zijn direct na de val wel geïntubeerd, maar zijn niet verbrijzeld. Praten lukt op het moment nog niet, maar Fabio verstaat en begrijpt alles . . . Ik verwacht zeker dat hij opnieuw zal kunnen praten.''

De grootste esthetische schade, die aan zijn gebit, kan volgens Vanmol hersteld worden: ''De esthetische chirurgie is de laatste jaren zo ver gevorderd, dat ik vermoed dat de sporen van die val later nog amper te zien zullen zijn.''