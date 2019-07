Simply Green eerste in Speult, Red Dream achtste

SPEULT/REGIO • Simply Green heeft in Speult de zevende wedstrijd in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO gewonnen. Het groene gevaarte uit Brandwijk heeft in het algemeen klassement inmiddels een voorsprong van 37 punten op de nummer 2.

Red Dream (Streefkerk) eindigde in Speult als achtste.

Van de dertien deelnemers gingen er twee door naar de finale. Hierin zette Laurens den Boer met Simply Green met 99,97 meter de beste afstand neer. White Shadow zat er met 98,50 meter net achter.

In de kwalificatierun kwam Laurens van Vuuren met Red Dream met 95,23 meter tot P8.

Tussenstand nationale competitie: 1. Simply Green, 134 punten; 2. Erik Peeters, 97 punten; 3. Secret of the Valley, 92 punten; 9. Red Dream, 69 punten.

De volgende wedstrijd is vrijdag 12 juli in Putten.