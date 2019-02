Frenkie goes to Barcelona

AMSTERDAM/ARKEL • In de week na de beschamende 6-2 nederlaag van Ajax in de Rotterdamse Kuip tegen aartsrivaal Feyenoord, spraken we Frenkie Jong. Een week eerder werd zijn droomtransfer bekend, vanaf komende zomer speelt de in Arkel opgegroeide middenvelder in Camp Nou. Een droom kwam uit voor de pas 21-jarige oud-Arkelnaar.

Het is snel gegaan met de doorgaans goedlachse middenvelder. "Het is allemaal heel mooi wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Het is ook snel gegaan. Bij Ajax in de basis, bij Oranje en nu als duurste Nederlandse speler ooit naar Barcelona. Maar ik moet er niet te lang bij stilstaan. Ik mag genieten, maar moet hongerig blijven en mijzelf blijven verbeteren. Barcelona is daarvoor ook de ideale club. Barca is altijd mijn droom geweest, net als elk jongetje wilde ik ook in Camp Nou spelen. Ik heb een goede kans op speeltijd en kan daar veel leren. Mogelijk nog sneller dan bij Ajax. Het spel sluit ook aan op mijn manier van voetballen."

"We gaan het allemaal zien. Als ik straks vertrek bij Ajax heb ik 75 wedstrijden in het eerste gespeeld. Het zijn er inderdaad geen 100 of 200. Maar de ene speler vertrekt nu eenmaal iets eerder dan de andere. Het is moeilijk te zeggen of de stap te vroeg is. Ik snap de mensen, het is tenslotte pas mijn eerste seizoen op mijn eigen positie. Afgelopen zomer heb ik, in overleg met Ajax, grote clubs afgezegd. Toen was het wel te vroeg in mijn ogen."

Real Madrid

Frenkie kende een moeizaam voorjaar. Tijdens de kampioenswedstrijd van Arkel was hij met de naweeën van een zware enkelblessure nog geblesseerd. "Die blessure duurde langer dan gedacht. Na vier maanden geen voetbal was ik voor mijn eerste wedstrijd pas twee weken in training. Geen ideale voorbereiding, maar we hadden geen keuze. De voorronden Champions League kwamen eraan, die we uiteindelijk alle drie vrij simpel wonnen. We zijn al twaalf wedstrijden ongeslagen."

"Onze komende tegenstander is Real Madrid, een elftal dat in vorm begint te komen. Ik ga niet zeggen dat wij even de Cup gaan winnen. We bekijken het van ronde tot ronde. Real, dat in de laatste vijf jaar vier keer de Champions League heeft gewonnen, is favoriet. Maar als we weer in goeden doen zijn en een beetje geluk hebben, zijn we niet kansloos. Behoudens enkele pijntjes voel ik mij topfit. Het scheelt natuurlijk dat we een heel goed team hebben en dat elke individuele speler ook lekker snel opvalt. Ik ook."

Oranje

Want al vroeg in het seizoen stond Arkelse Frenkie, zeker na zijn debuut in Oranje tegen Peru, in de belangstelling bij de Europese voetbaltop. "Bij Oranje kwam mijn eerste jongensdroom uit. Echt spannend vond ik het niet. Ik ken veel spelers van het veld en natuurlijk waren er ook Ajacieden bij. Ik werd snel opgenomen in de groep. Eigenlijk is voetbal overal hetzelfde. De eerste keer is het altijd aftasten en weet je ook niet welke positie je in de groep hebt. In de jeugd was ik zenuwachtiger dan nu."

Frenkie stal, met aanvoerder Van Dijk, bij aanvang van de thuiswedstrijd tegen Frankrijk menig hart. "Bij de line up trof ik een hele enthousiaste jongen. Hij rende voor mij de tunnel in en was als eerste op het veld. Hij genoot echt, en ik ook. Tijdens het Wilhelmus ging hij helemaal uit zijn dak. Geweldig en het past in de flow, waarin we met Oranje zitten. Niemand had ooit gedacht dat we ons als groepswinnaar zouden plaatsen voor het eindtoernooi. Met dank aan het onterechte gelijkspel in Duitsland."

Droom

Ook de afgelopen maanden werd Frenkie niet zenuwachtig. "Aanvankelijk ging de interesse via mijn zaakwaarnemer, die praat met de clubs. Toen het serieuzer werd, kwam ik erbij. Paris Saint Germain was een goede optie, maar Barcelona was altijd al een droom. Ik ben blij met mijn contract van vijf jaar. Als ik daar slaag, dan is de kans ook groot dat ik er nooit meer wegga. Net als Messi."

21

Frenkie geniet. "In juli teken ik mijn officiële contract in Barcelona en word ik ook gepresenteerd aan de fans en de pers. Met 21 blijven spelen zou mooi zijn, want dat is toch een beetje mijn nummer geworden. De selectie voor het nieuwe seizoen is nog niet bekend, dus ik zal moeten afwachten. Er wordt ook nagedacht om met Frenkie achterop te gaan voetballen. Nike heeft dat vanuit oogpunt van merchandising liever. Ik weet niet zeker of ik dat wil."

Kampioenschap

De komende maanden, waarin hij samen met zijn vriendin een cursus Spaans gaat volgen, is hij nog op de Nederlandse velden te zien. "Ik zie ons kampioen worden. PSV staat weliswaar vijf punten voor, maar je moet altijd vertrouwen houden. Ze komen nog een keer naar Amsterdam en zullen heus punten gaan verspelen. Ik zie ons drukkere programma als een voordeel. Meer wedstrijden betekent juist meer gelegenheid om weer in een flow te komen. Bovendien hebben we in de halve finale van de beker wat goed te maken tegen Feyenoord. Op zaterdagavond was ik er niet zo blij mee, het is toch de zwaarste loting. Maar na de nederlaag vorige week zondag ligt dat anders."

Theo Sprong