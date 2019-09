Goudriaanse wijngaarden in de prijzen bij landelijke keuring

GOUDRIAAN • Bij Kasteel Amerongen zijn afgelopen weekend de medailles uitgereikt aan de winnende wijngaarden.

Chateau du Tets behaalde een zilveren medaille met de Rondo 2016 en een winkeurzegel met de Johanniter 2018.

Domein Oosteind behaalde een bronzen medaille met de Rosé 2018 en winkeurzegels met de Johanniter 2018, Solaris 2018 en Cabernet Cortis 2018.

Deze wijnen zijn te proeven op de open dag a.s. zaterdag 7 september, die op beide wijngaarden in Goudriaan wordt gehouden van 10.00 tot 17.00 uur. Ook is er een open dag bij Freek Wijnen, Bazeldijk 67 in Hoogblokland. Het adres van Chateau du Tets is de Zuidzijde 152 (achter de timmerfabriek) Goudriaan en het adres van Domein Oosteind is aan de Zuidzijde 85a te Goudriaan. Bij deze wijngaard is ook een demonstratie van sap persen met een sapmachine door Hilly van der Ham.