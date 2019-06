Hervormde kerk herbegraaft skeletten in Meerkerk

MEERKERK • Bij de Hervormde kerk in Meerkerk, die momenteel uitgebreid wordt, zijn dinsdagochtend 25 juni enkele skeletten herbegraven die daar gevonden waren tijdens de bouwactiviteiten.

Bij de bouwactiviteiten voor de uitbreiding van het kerkgebouw in Meerkerk werd bij het uitgraven van de bouwput al vrij snel duidelijk dat een aantal eeuwen geleden er mensen zijn begraven in het kerkgebouw dat daar toen stond.

Een archeologisch onderzoeksbureau was betrokken bij de uitgraving die nodig was vanwege de werkzaamheden. Er werden intact zijnde skeletten aangetroffen en diverse botresten. In overleg met het archeologisch onderzoeksbureau is besloten de botresten tijdelijk op een andere locatie op te slaan. Deze botresten zijn inmiddels herbegraven in ruimtes onder de nieuw te bouwen kerkzaal.

De nog in grote mate intacte skeletten werden meegenomen door het bureau voor nader wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels zijn deze skeletten weer vrijgegeven en teruggebracht naar Meerkerk. Op dinsdag 25 juni vond de herbegrafenis van deze skeletten plaats. Voorafgaande was er een korte ceremonie in de kerk, waarbij onder meer dominee Mijderwijk het woord voerde. Aansluitend vond de herbegrafenis plaats.