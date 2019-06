Waarschijnlijk botulisme aanwezig in Schelluinen

SCHELLUINEN • Waarschijnlijk is er botulisme aanwezig in Schelluinen in de sloot rond het kasteel tussen de Langeweg en de Kerkweg. Dat meldt de gemeente Molenlanden.

Bij de locatie staat een bord. Mochten meer locaties verdacht zijn worden daar ook borden geplaatst. Botulisme is een vergiftiging die dodelijk is voor waterdieren. Dit type vormt geen gevaar voor de gezondheid van mensen.

Waterschap Rivierenland, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in het rivierengebied, neemt de aanpak van botulisme op zich. De verwachting is dat de bacterie verdwijnt zodra het minder warm wordt. Er zijn geen maatregelen die het waterschap tegen botulisme kan ondernemen.

Bacterie

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging en wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie wordt actief in ondiepe wateren waarin de temperatuur boven de 20° Celsius uitkomt. De bacterie produceert dan een zenuwgif dat verlammend werkt op spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens een bron van besmetting en moeten snel worden opgeruimd.

Meldingen

Hoewel deze vorm van botulisme niet overdraagbaar is op mensen, raden de gemeente en het waterschap mensen af om dode dieren zelf op te ruimen. Voor meldingen van dode vissen en eenden kunnen inwoners van het rivierengebied 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via 0344-64 9090.

'Wij adviseren daarnaast om honden niet op plaatsen te laten zwemmen waar botulisme is vastgesteld. Ook het vissen wordt afgeraden.' Voor informatie over de kwaliteit van officiële zwemwateren kunnen inwoners terecht op de website van de provincie.