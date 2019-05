Verhuizing Glasmuseum naar centrum Leerdam niet per se Ei van Columbus

LEERDAM • Een verplaatsing van het Nationaal Glasmuseum van de Lingedijk naar het 'nieuwe' Dokter Reilinghplein is niet bij voorbaat dé oplossing om het museum op te stuwen in de vaart der volkeren.

Een 'face-lift' van het concept is misschien nog wel harder nodig, vindt museumdirecteur Astrid Hertog. "Al ben ik op zich blij met een breed onderzoek waarbij we alle aspecten meenemen. Dan wordt duidelijk aan welke knoppen we kunnen draaien." Hertog - sinds begin 2018 directeur van het museum op de Lingedijk – heeft de recente raadsdiscussie over de mogelijke verplaatsing van 'haar' museum naar het Reilinghplein op de voet gevolgd. Onlangs werd een motie van VVD, Groen Links, D66 en PvdA om samen met het museumbestuur zo'n verhuizing te onderzoeken met algemene stemmen aangenomen. "Ik begrijp dat de raad het prettig vindt dat alle glasaccommodaties zo dicht mogelijk bij elkaar liggen en dat er meer 'reuring' komt in de binnenstad. Met de gemeente hebben we vorig jaar hier ook al over gesproken."

Maar zo'n verhuizing is voor Hertog niet direct het Ei van Columbus om het museum beter te 'positioneren' en meer bezoekers te trekken. "We moeten in de eerste plaats kijken naar ons concept, naar de inhoud en de manier waarop we die presenteren. Dat is de belangrijkste voorwaarde om meer bezoekers te trekken." Volgens haar valt op dat gebied nog wel een slag te maken. "Het concept kan best een modernisering gebruiken. We moeten nadenken over de vraag wat we willen laten zien en wat we willen vertellen. En van welke technieken we gebruik willen maken om die informatie over te dragen. Welke mooie verhalen zijn blijven liggen en hoe kunnen we nog beter de eigenschappen van glas in beeld brengen. Ook voor de Glasblazerij zijn er allerlei plannen en ideeën."

Zaken om over na te denken, net als de vraag welke rol het Nationaal Glasmuseum in Leerdam en de Vijfheerenlanden kan spelen. Zeker omdat het museum volgens Hertog vooralsnog de grootste bijdrage levert aan het concept Glasstad Leerdam waarmee toeristen worden overgehaald een bezoek aan de stad te trekken. "We zijn heel blij met een onderzoek, maar dat moet niet alleen gaan over een eventuele verhuizing. Waarom komen bezoekers wel of niet, hoe komen mensen naar Leerdam en wanneer. Als je zo'n onderzoek breed opzet, wordt het duidelijk aan welke knoppen je moet draaien om dingen te verbeteren."

Astrid Hertog erkent de voordelen van een verhuizing naar het Reilinghplein – onder meer vanwege de betere bereikbaarheid vanaf het station en de levendigheid – maar wijst ook op de voordelen van de huidige locatie. "Op zich zitten we nu op een prachtig plekje. Langs de Linge, op historische grond: vlakbij de glasfabriek en ook nog eens in de voormalige woning van oud-directeur Cochius. Bovendien is de museumtuin heel charmant." Hertog erkent dat het museum ten opzichte van het station en het centrum - én de Glasblazerij - wat afgelegen ligt en dat dit voor bezoekers een probleem kan zijn. "We kunnen kijken of daar oplossingen voor te vinden zijn. In de zomer zouden we tussen de Glasblazerij en het museum bijvoorbeeld bootjes in kunnen zetten. Dat is so wie so het onderzoeken waard, want we zijn nog lang niet verhuisd."

En als het museum dan toch wordt verplaatst, zou het een overweging zijn om museum en Glasblazerij in één gebouw onder te brengen of in ieder geval zo dicht mogelijk bij elkaar te huisvesten. "We hebben nu twee recepties, twee winkels en de collega's werken op twee verschillende locaties. Als we toch iets nieuws zoeken, zou één plek geweldig zijn. Wat dat betreft zou het terrein waar nu het Stadspark wordt gerealiseerd een ideale locatie zijn geweest." Nogmaals: Astrid Hertog juicht een onderzoek toe. "Dat zet dingen in beweging en zorgt voor duidelijkheid. Daarna kunnen we met elkaar de belangen afwegen en plannen maken. Wat willen we en hoeveel geld hebben we daarvoor over? Want bij een verhuizing en een nieuw concept praat je over miljoenen. Maar: je trekt extra bezoekers vooral door een goed programma en niet alleen door naar het centrum te verhuizen."

André Bijl