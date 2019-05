De politie op bestelling in je eigen wijk in Molenlanden

MOLENLANDEN • Zelf bepalen waar de politie aandacht aan besteed; dat kan op donderdag 16 mei in de gemeente Molenlanden, tussen 14.30 en 22.00 uur.

Dit kan een gebied zijn waar vaak te hard wordt gereden, parkeerproblematiek, overlast van straatafval, jeugdoverlast of andere zaken waarvan de aanvrager vindt dat er actie op ondernomen moet worden. 'Bewoners van een wijk zijn heel goed in staat om aan te geven waar zij last van ervaren', licht de politie toe.

'Wij maken via deze weg dan ook graag gebruik van hun expertise. De enige voorwaarden zijn dat de voorstellen wel realistisch en haalbaar moeten zijn, dat het binnen het taakveld van de politie moet liggen en dat het uitgevoerd moet worden in het werkgebied.'

Suggesties zijn tot 15 mei welkom via de Facebookpagina of het Instagramaccount van Politie Lek en Merwede.