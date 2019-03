Jordan Sanders (gespeeld door zowel Regina Hall als Marsai Martin) wordt op een dag wakker in het lichaam van haar 13-jaar oude zelf, juist op het moment dat ze een belangrijke presentatie op werk moet houden en haar carrière op het spel staat.

Little is een film over de prijs van succes, het belang van vriendschap en het krijgen van een tweede kans.

11 april in de bioscoop – genre: komedie.

Om kaarten te winnen bel je 0909-5010581 en toets 5 (€ 0,45 pg + gebruikelijke belkosten). Bellen kan tot donderdag 28 maart.