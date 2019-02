Vakbonden: 'Spanning bij buschauffeurs Qbuzz is groot'

ALBLASSERWAARD • De buschauffeurs van Qbuzz hebben het moeilijk. Ze kunnen hun werk niet goed uitvoeren. Ze worden dagelijks geconfronteerd met apparatuur die nog steeds niet werkt en klagende reizigers.

Evert Jan van de Mheen voert namens vakbond CNV onderhandelingen met de directie van Qbuzz om de situatie van de buschauffeurs te verbeteren. Hij is weinig hoopvol gestemd over de houding van de directie.

"We hebben woensdag overleg gehad en onze hulp aangeboden om oplossingen te vinden, maar we zijn zonder concrete afspraken weer uit elkaar gegaan", vertelt Van de Mheen.

Oplossing

Hij wil graag een oplossing voor apparatuur die niet werkt, zowel in de bus als bij de haltes. "De voorbereidingen zijn niet goed geweest. Er is onvoldoende getest met de apparatuur en daar moet snel een oplossing voor komen."

Ook zouden de rijtijden nog altijd te krap zijn en voelen de chauffeurs zich niet gehoord door de directie van Qbuzz.

Wantrouwen

"De spanning bij de chauffeurs is groot", vervolgt Van de Mheen. "Vanmorgen had ik nog een huilende buschauffeur aan de lijn die het niet meer zag zitten om te werken. Het wantrouwen richting de directie van Qbuzz is groot. Er hoeft weinig meer te gebeuren of het gaat mis."

Met dat laatste doelt de onderhandelaar van het CNV op staken. Het liefst wil hij dat voorkomen. Komende maandag voeren de vakbonden FNV en CNV opnieuw overleg met de directie van Qbuzz. "Veel zal afhangen van de houding van de directie van Qbuzz", weet Van de Mheen.

Provincie heeft boter op hoofd

De pijlen van de vakbonden richten zich overigens niet alleen op de directie van Qbuzz, maar ook op de provincie. "Die hebben deze week een boete uitgedeeld aan Qbuzz omdat de afspraken van de concessie niet werden nageleefd, maar ze hebben zelf ook boter op hun hoofd."

"De borden bij de prachtig aangelegde haltes doen het namelijk in veel gevallen niet of niet goed. Die borden vallen niet onder de verantwoording van Qbuzz, maar zijn van de provincie. In Zwijndrecht zijn de borden nog niet eens opgehangen."

Qbuzz heeft sinds begin december vorig jaar het openbaar vervoer in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden overgenomen van Arriva.

Qbuzz was (nog) niet bereikbaar voor commentaar.