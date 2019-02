Van der Borg: 'Schade oud en nieuw in aantal gevallen op daders verhaald'

MOLENLANDEN • De schade die is ontstaan tijdens de jaarwisseling is in een aantal gevallen op de daders verhaald. "En in een aantal andere zaken loopt het onderzoek nog", antwoordde waarnemend burgemeester Dirk van der Borg dinsdagavond op vragen van SGP-raadslid Wietse Blok.

Blok wees het college op de forse schade, met name in Arkel en Nieuw-Lekkerland. "Komt er nog een uitgebreide evaluatie?"

Carbidschieten

Die evaluatie komt er niet, zei Van der Borg. Wel zal direct na de zomervakantie begonnen worden aan een draaiboek voor de jaarwisseling 2019-2020. "Hierin nemen we onder meer de aangepaste regelgeving rondom het carbidschieten mee. In Bleskensgraaf is ontheffing verleend, maar is het niet geheel conform de afspraken verlopen. We zullen dit met de klanbordgroep bespreken."

De vuurwerkdiscussie hoort volgens Van der Borg vooral landelijk te worden gevoerd. "Ik hoop op stappen vanuit de regering. Op lokaal niveau kunnen we er slechts mondjesmaat invulling aan geven."

Dorpshuizen

Ruud den Haak (DoeMee!) opperde nieuwjaarsfeesten in de lokale dorpshuizen te stimuleren. "Dat kost je misschien 5000 euro subsidie, maar de schade kan zomaar 10.000 euro minder zijn." Van der Borg beloofde de suggestie van Den Haak te zullen meenemen.