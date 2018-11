PvdA, ChristenUnie en D66: 'Vertrek Groeneweg nog geen gelopen race'

VIANEN • Het staat nog helemaal niet vast dat Wim Groeneweg geen (waarnemend) burgemeester van de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden wordt. Tenminste niet als het aan Tirtsa Kamstra (ChristenUnie), Christa Hendriksen (D66) en Joop van Montfoort (PvdA) ligt. "Wat ons betreft is het zeker geen gelopen race."

Zaterdagmorgen kwam het nieuws naar buiten dat de acht lijsttrekkers die meedoen aan de verkiezingen in de toekomstig gemeente Vijfheerenlanden hebben besloten de drie zittende burgemeesters niet te vragen als (waarnemend) burgemeester voor de nieuwe gemeente.

Voor Tjerk Bruinsma (Leerdam) en André Bonthuis (Zederik) was dat geen probleem, maar voor burgemeester Wim Groeneweg kwam de boodschap als een donderslag bij heldere hemel, omdat hij zich jarenlang inzette voor de herindeling en graag voor het burgemeesterschap van de nieuwe gemeente in aanmerking komt.

Beroering

Ook in Vianen zelf zorgt het nieuws voor beroering. Op de Voorstraat is het vertrek van Groeneweg het gesprek van de dag, maar ook onder plaatselijke politici zorgt het voor veel beroering.

"Vreselijk dat dit op deze manier naar buiten komt. Onze burgemeester wordt hierdoor onnodig beschadigd", verzuchten Tirtsa Kamstra, Christa Hendriksen en Joop van Montfoort die hun verkiezingscampagne hebben onderbroken voor crisisberaad in het gemeentehuis.

Bovendien, benadrukken de lijsttrekkers: de Commissaris van de Koning gaat straks over de aanwijzing van een waarnemend burgemeester en de uitspraak van de lijsttrekkers heeft zeker geen formele status.

Reconstructie

Een reconstructie van de gang van zaken leert dat de acht lijsttrekkers voor de verkiezingscampagne met de griffie bij elkaar zaten om allerlei praktische zaken rond de verkiezingen en de daarop volgende coalitievorming te bespreken.

Bij dat gesprek werd ook vooruit gekeken naar de positie van de waarnemend burgemeester. "De tijdsdruk is groot. Vrijdag na de verkiezingen zitten we met de Commissaris van de Koning om de tafel en daarbij komt ook het burgemeesterschap aan de orde."

"Om haastwerk te voorkomen en zo zorgvuldig mogelijk te handelen, werd de vraag gesteld: 'wat zijn de wensen'?"

Onafhankelijk

Sommige lijsttrekkers gaven duidelijk de voorkeur aan een onafhankelijke burgemeester, anderen sloten zich daar aarzelend bij aan. Maar het Viaanse smaldeel was het daar compleet mee oneens.

"We hebben een fantastische burgemeester in 'huis'. We willen heel graag verder met Wim Groeneweg", klonk het in koor.

Eigen dynamiek

Gestemd werd er niet, maar de meerderheid was toch voor een 'onafhankelijke' kandidaat. En daarna kreeg het proces zijn eigen dynamiek.

De voorkeur voor een 'nieuwe' burgemeester werd vastgelegd in een soort profielschets. Die werd doorgestuurd naar de Commissaris van de Koning en die vond het wel zo netjes als de politici ook Wim Groeneweg zelf van de gang van zaken op de hoogte stelden.

Dat gebeurde eind vorige week, waarna de geëmotioneerde Groeneweg het presidium van de raad informeerde.

Uit de hand

En daarmee liep de situatie volgens de drie fractieleiders compleet uit de hand.

"De uitspraken van de lijsttrekkers hadden absoluut geen formele status. Op 23 november wilden we – na consultatie van alle raadsleden – in gesprek met de Commissaris. Dat is wel een officieel moment en dan hadden we kunnen melden dat een flink aantal partijen door wil met burgemeester Groeneweg. Dan was alles nog mogelijk geweest."

Beschadigd

Ze balen van de huidige gang van zaken. "Ontzettend jammer dat het nieuws op straat ligt. De burgemeester wordt zo enorm beschadigd. En dat terwijl we hem zo waarderen."

Bovendien is in al het 'geweld' blijkbaar niet aan de orde gekomen dat een aantal van de andere lijsttrekkers – na een overgangsperiode – Groeneweg wél acceptabel vonden als 'kroonbenoemde' burgemeester. "Later had-ie gewoon kunnen solliciteren."

Verantwoordelijk

De drie verwijten zichzelf dat ook zij verantwoordelijk zijn voor de situatie. "We hadden nooit aan die profielschets moeten beginnen. En dat terwijl we juist zo zorgvuldig wilden zijn."

De kwestie zorgt - pal voor 21 november - voor een verkiezingsstrijd binnen een verkiezingsstrijd. De app van de acht lijsttrekkers staat roodgloeiend en de meningen over hoe het zo ver heeft kunnen komen, lopen uiteen.

Het beloofde gezamenlijke persbericht van de acht partijen zit er al lang niet meer in. "Daar staan we niet achter. We laten niet over ons heenlopen", zeggen de drie Viaanse lijsttrekkers.

Woest

"Ik ben woest dat het nieuws naar buiten is gekomen", briest Van Montfoort.

"Het is nog geen gelopen race", benadrukken Kamstra en Hendriksen.

"We hebben een hartstikke goede burgemeester. Als het aan ons ligt, gaan we gewoon met hem door", aldus de drie lijsttrekkers.

