Brand Montapacking vermoedelijk ontstaan door usb powerbank of laptop

MOLENAARSGRAAF • De brand die de bedrijfspanden van Montapacking in september in as legde, is vermoedelijk ontstaan in een usb powerbank of een laptop.

In de ruimte waar het vuur begon, lagen twee laptops en zestien usb powerbanks, vertelt eigenaar Edwin van der Ham. "Op camerabeelden is te zien dat er iets ontploft. Verder lag er alleen kleding, dus dit is waarschijnlijk de reden. Maar de experts hebben het nog niet definitief vastgesteld. Zij hebben het over de vermoedelijke oorzaak."

De werkzaamheden die plaatsvonden in de locatie Molenaarsgraaf, zijn overgeplaatst naar het pand van Avres in Meerkerk. "Daar zijn we nog steeds te gast. Wel hebben we inmiddels een hal in Gorinchem gehuurd voor de komende 4,5 jaar."

Ambitieus

Dat laat onverlet dat 'Molenaarsgraaf' wel herbouwd gaat worden. "We hopen eind volgend jaar weer aan de Polderweg Oost aan de slag te kunnen gaan. De fundering is intact en kan weer gebruikt worden, dus als je eenmaal gaat bouwen, gaat het snel. Aan de andere kant is het gezien de drukte in de bouwbranche wel een ambitieus uitgangspunt."