Onderwerpen gezocht voor politiek slotdebat in Vianen

VIJFHEERENLANDEN • Via een online vragenlijst kunnen inwoners de inhoud van het laatste verkiezingsdebat bepalen, de lijsttrekkers kruisen de degens voor een laatste keer op woensdag 14 november in Theater Vianen. Bas van Werven (BNR Nieuwsradio) en de uit Vianen afkomstige Maaike Timmerman (Goedemorgen Nederland) leiden de discussie in de theaterzaal.

Aan het debat doen de lijsttrekkers van de acht deelnemende partijen mee: Teus Meijdam (VHL Lokaal), Joop van Montfoort (PvdA), Marie de Jong-Middelkoop (CDA), Arie Keppel (SGP), Tirtsa Kamstra (ChristenUnie), Hanneke van der Leun-Schout (VVD), Christa Hendriksen (D66) en Erik van Doorn (GroenLinks). Via de online vragenlijst kunnen inwoners nu al hun belangrijkste thema's kenbaar maken en daar ook een toelichting op geven. Op die manier ontstaat volgens de organisatie van het debat een beeld van wat de burgers het meest belangrijk vinden. Een aantal van de door bewoners ingediende reacties komt tijdens het debat aan de orde.

Het politieke slotdebat is een activiteit van de kersverse stichting Licht op Vianen, in samenwerking met nieuwsblad Het Kontakt en mede mogelijk gemaakt door gemeente Vijfheerenlanden. Licht op Vianen wil projecten bedenken en organiseren die inwoners betrekken bij de cultuur, de geschiedenis en de toekomst van Vianen.

Na afloop van het debat kan er met de lijsttrekkers verder worden gediscussieerd in de foyer van Theater Vianen. Ideeën of onderwerpen indienen kan door het vragenformulier in te vullen op de website van stichting Licht op Vianen. Reserveren voor het gratis debat is verplicht, dat kan via info@lichtopvianen.nl of 06-45636365. Het debat begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 21:30 uur.

Overigens is er vrijdag 9 november ook nog een verkiezingsdebat in Leerdam, in partycentrum Het Dak. Deze avond begint om 19:30 uur.