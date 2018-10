Nominaties voor Giessenburgse natuurfilm over rammeltijd hazen

GIESSENBURG • De geboren en getogen Giessenburger Stijn Philips heeft in de afgelopen winter een dag of twintig doorgebracht in de polder achter de Peursumseweg om daar het bijzondere paargedrag van de hazen te filmen.

Philips (35) is professioneel natuurfilmer. Hij wilde dit relatief onbekende aspect van de natuur in de polder in beeld brengen.

"Toen ik in het verleden ging wandelen met de hond, zag ik bjina nooit de hazen die in de weilanden leven. Alleen tijdens de paartijd, die ook wel rammeltijd genoemd wordt, krijgen de hormonen de overhand", vertelt Philips, die nu in Utrecht woont. Hij heeft gewerkt voor ondermeer de internetredactie van Vroege Vogels en is drie jaar geleden voor zichzelf begonnen als natuurfilmer.

Heel hard rennen

Tijdens de rammeltijd ruiken de mannetjes, ook wel rammen genoemd, dat de vrouwtjes vruchtbaar zijn. Ze verzamelen zich dan bij het vrouwtje, maar die laat alleen de snelste lopers met haar paren. Stijn: "Ze gaat rennen om te testen wie het fitst is. De hazen halen daarbij snelheden tot zeventig kilometer per uur."

Verkleumen

De natuurfilmer heeft het in zijn twintig dagen in de polder allemaal kunnen vastleggen. "Er waren ook dagen bij dat er niks gebeurde. Dan sta je daar te verkleumen op de open vlakte", blikt Stijn met een grijns terug. Maar de keren dat de hazen het op een rennen zetten, heeft hij mooie beelden kunnen schieten.

Zó mooi zelfs, dat de korte bioscoopfilm 'Rammeltijd' die hij ervan gemaakt heeft, te zien is op het Wildlife Film Festival in Rotterdam. Zijn film is zelfs genomineerd voor twee prijzen; voor die van de beste korte film en in de categorie kinderfilm (omdat Stijn ervan houdt om goede uitleg te geven in zijn films). Stijn: "Ik was al verbaasd dat ze mijn film op het festival wilden laten zien, maar later kreeg ik zelfs bericht dat ik mee mag doen voor de prijzen!"

"Het lijkt me heel leuk wanneer mijn film straks op het grote doek te zien is. Je naam wordt genoemd en je weet nooit wat er uit voort komt!" De vertoning van Stijn's film is op donderdag 25 oktober.

Hij overweegt de film ook te gaan inzenden voor andere festivals, maar wil eerst het Wildlife Film Festival in Rotterdam afwachten.

Daarnaast: de liefde voor de hazen overstijgt zijn ambitie met de film. "Ik ben hazen heel tof gaan vinden. Het zijn eigenwijze beesten. Ze hebben een geweldig leven en ik heb ervan genoten om de spectaculaire paartijd te filmen."

Voor meer informatie, het programma en kaarten voor de filmvoorstellingen: www.wffr.nl.