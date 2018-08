NIEUW-LEKKERLAND • Een jongeman uit Opheusden is maandagmiddag met zijn auto over de kop geslagen in Nieuw-Lekkerland.

De automobilist reed rond 16.15 uur via de Schoonenburglaan het dorp uit. Ter hoogte van de afslag Veenweideweg wilde de man zijn omgevallen koelbox op de achterbank zetten. Terwijl hij dit deed, stuurde hij iets naar rechts, waardoor hij een lantaarnpaal in de berm raakte. De auto sloeg hierdoor direct over de kop.

De Opheusdenaar kon zelf uit zijn voertuig komen. Hij raakte gewond aan zijn knie en handen en is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. De verwondingen lijken mee te vallen. Een bergingsbedrijf heeft de auto, die total loss is geraakt, opgehaald.