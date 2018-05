MultiMusic start LiveMusic Summer Café op zondag 27 mei

OUD-ALBLAS • De Alblasserdamse band MultiMusic start het zomerseizoen van het LiveMusic SummerCafé op zondag 27 mei op het terras van restaurant De Kat in de Wilg in Oud-Alblas, met een gastoptreden van het Jazz Combo Don't Explain met zangeres Andrea Keller, Henk Kok op de contrabas en Jack Weijts achter de drums.

Multi-Music zelf doet natuurlijk ook mee met zijn eigen programma en is op volledige sterkte met zangeressen Iris Boermans en Nicole Foree. Zanger Dennis van Aarssen heeft nog een poging gewaagd om via een TV programma de Vijfde Topper te gaan worden maar dat is helaas niet gelukt, maar deze getalenteerde jongeman zal zeker nog meer van zich laten horen. Voorlopig doet hij dus lekker met MultiMusic mee waar hij al veel fans heeft, helaas niet op 27 mei vanwege vakantie, maar alle andere datums wel. MultiMusic heeft dus een aardige verjongingskuur ondergaan, maar gelukkig is de vaste en geroutineerde begeleidingsgroep er ook nog steeds: Martin Boskamp (piano), Marcel Perik (contrabas), Simon Dekker (gitaar), Sandro Estourgie (vibrafoon) en Peter Boermans (drums).

Het programma van het LiveMusic SummerCafé loopt steeds van 15.00 tot 18.00 uur en gaat bij slecht weer ook door, maar dan binnen in de bovenzaal van het restaurant.

Voor dit zomerseizoen staan behalve zondag 27 mei ( met Don't Explain ) ook zondag 10 juni, zondag 15 juli, zondag 19 augustus en tot slot zondag 2 september, met een gastoptreden van violist Nathan Hol, op het programma.

De keukenbrigade van de Kat in de Wilg zorgt na afloop, voor een gezamenlijke maaltijd met muzikanten en gasten. Keuze uit twee dagschotels (vis of vlees) en een dessert voor slechts 17,50 euro per persoon, maar reserveren is wel aanbevolen.

Restaurant De Kat in de Wilg is te vinden aan de Peperstraat 28 in Oud-Alblas en telefonisch bereikbaar via 0184-692770. De toegang voor het LiveMusic SummerCafé is gratis.