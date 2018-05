Drukbezochte ondernemersavond over de AVG

REGIO • Op dinsdag 15 mei was er een drukbezochte ondernemersavond in Molenwaard over de nieuwe Europese privacywetgeving. Deze wet treedt op 25 mei in werking en vervangt in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens uit 1995.

Sinds die tijd is er veel veranderd op het gebied van gegevensverzameling en -verwerking. Nieuwe (Europese) wetgeving is dan ook noodzakelijk. De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden van organisatie en stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders. Na een algemene toelichting op de wet door Daphne Verstegen en Sanne Jeukens hielp Dennis Baatenvan Baaten ICT security de aanwezigen op weg met een praktische aanpak en stappenplan. Begrippen als verwerkingsregister, privacyverklaring en Verwerkersovereenkomsten werden uitgelegd.

Op dinsdag 22 mei wordt er eenzelfde avond georganiseerd voor contactpersonen van stichtingen en verenigingen uit Molenwaard en Giessenlanden, ook zij krijgen te maken met de AVG. De avond start om 20.00 uur in De Til in Giessenburg. Aanmelden voor deze avond kan door het sturen van een email naar ria.demul@vrijwilligerswerkmolenwaard.nl.