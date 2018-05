Corné Egas uit Bleskensgraaf lijsttrekker SGP Molenlanden

MOLENLANDEN • Corné Egas (57 jaar) uit Bleskensgraaf is tijdens de komende herindelingsverkiezingen in november lijsttrekker voor SGP Molenlanden.

Tijdens de gezamenlijke vergaderingen van SGP-Molenwaard en SGP-Giessenlanden stelde hij zich voor deze functie beschikbaar

In het dagelijks leven is Corné Egas bestuurder van Karakter, de Vereniging voor Scholen met de Bijbel Alblasserwaard. Daarnaast is hij directeur van de School met de Bijbel in Bleskensgraaf. Sinds 2002 was Egas raadslid in de gemeente Graafstroom, met een onderbreking van een jaar. Vanaf 1 januari 2013 is Egas fractievoorzitter van SGP-Molenwaard.

Jan Lock

Op de tweede plaats staat Jan Lock (62 jaar) uit Giessenburg. Lock is de huidige fractievoorzitter van SGP-Giessenlanden. In het dagelijks leven is hij onder andere Voorzitter van de raad van bestuur van stichting Woord en Daad.

De top drie van de lijst wordt aangevuld door Wietse Blok (22 jaar) uit Bleskensgraaf. Blok is lid van de steunfractie van SGP-Molenwaard en voorzitter van SGP-jongeren Alblasserwaard. In het dagelijks leven is hij leerkracht op een basisschool.

Voldoende kandidaten

Bart Verhoeve (voorzitter SGP-Molenwaard): "Het bestuur is blij dat er voldoende kandidaten zich beschikbaar stellen voor het raadlidmaatschap. We zijn blij dat Corné Egas en Jan Lock, mannen die hun sporen in de lokale politiek hebben verdiend, zich beschikbaar stellen voor de eerste plekken op de lijst. We hopen met de kandidatenlijst een goede mix te vinden van ervaring en vernieuwing".

Over de verdere invulling met de kandidatenlijst wordt binnenkort door het bestuur en de leden een besluit genomen.

Plaatselijke kiesverenigingen

Naast de voorbereidingen voor de verkiezingen is de SGP ook bezig met de toekomst van de plaatselijke kiesverenigingen. Hier worden gesprekken over gevoerd. Zoals het er nu naar uitziet zullen hier tot aan de verkiezingen geen wijzigingen in plaats vinden.