Officiële eerste knikker voor MFC Noorderhuis in Noordeloos

NOORDELOOS • De oudste en de jongste leerling van de School met de Bijbel uit Noordeloos hebben op donderdag 12 april samen met wethouder Elisabeth van Leeuwen van de gemeente Giessenlanden de eerste knikkers gelegd als symbolische eerste 'steen' voor de nieuwbouw van MFC Noorderhuis.

Tijdens de feestelijkheden ontving de Stichting Dorpshuis Noordeloos van Coöperatiefonds Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden een cheque als bijdrage in verdere inrichting van het dorpshuis.

Kunstwerk

Alle aanwezige kinderen hadden een eigen knikker bij zich om symbolisch in het nieuwe gebouw te leggen. Van alle knikkers wordt een kunstwerk gemaakt, dat een plaats krijgt in het Noorderhuis. De knikkers verwijzen natuurlijk naar Noordeloos als 'knikkerdorp' en naar de stippen die een terugkerend grafisch element zullen vormen in de decoratie binnenin het nieuwe Noorderhuis.

Nieuwe couplet

Na de officiële handeling zongen alle aanwezigen het Noordeloos' volkslied. Het schoolorkest vanuit de plaatselijke muziekvereniging de Volharding verzorgde de muzikale ondersteuning. Speciaal voor deze bijeenkomst heeft een dorpsgenoot een tweetal extra coupletten voor het Noordeloos volkslied geschreven, die gaan over het Noorderhuis en vooral over alle activiteiten die daar plaatsvinden.

Multifunctioneel

Uiteraard zijn er allereerst de bestaande gebruikers van school, dorpshuis, sportzaal Smidse Berg en kindercentrum Bobbi, die na de verhuizing hun activiteiten gaan voortzetten in het Noorderhuis. Maar daar blijft het niet bij: het Noorderhuis biedt volop mogelijkheden voor nieuwe dingen. Door het bundelen van zo veel mogelijk maatschappelijke voorzieningen in en om het nieuwe multifunctionele centrum wordt de toekomstbestendigheid van het voorzieningenniveau in Noordeloos geborgd.

Cheque

Het Coöperatiefonds van de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden draagt met een cheque van 2500 euro ook een steentje bij aan de realisatie van het Noorderhuis. Het bedrag wordt door de Stichting Dorpshuis Noorderhuis ingezet voor de verdere inrichting en aankleding van het dorpshuis.