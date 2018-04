Boek over historie van Gorinchem

GORINCHEM • Op 17 mei verschijnt bij Uitgeverij Matrijs het 656 pagina's tellende boek 'Tien eeuwen Gorinchem' over de geschiedenis van een Hollandse stad

De uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Geschiedschrijving Gorinchem en beschrijft onder meer het tragische lot van de Martelaren van Gorcum, de ontsnapping van Hugo de Groot via Gorinchem, de Gorcumse kermis, het Beleg van Gorinchem, in deze nieuwe uitgave draait alles om tien eeuwen Gorinchem. Voor het eerst is nu de complete geschiedenis van deze vestingstad.

Het is een geschiedenis waarin bekende verhalen staan, zoals over burgemeester Van Rappard, 'de spraakmakendste burgemeester van Nederland'. Over de Gorcumse zeevaarder Hendrik Hamel die schipbreuk leed en de beroemdste Nederlander in Korea werd. Of over de legendarische Gorcumse rechtsbuiten Frank Wels, wiens prachtige voorzetten Oranje dikwijls een overwinning hebben bezorgd.

Maar ook minder bekende verhalen komen aan bod. Bijvoorbeeld over Jan de Sterke die zich mét paard aan de Gorcumse stadspoort zou hebben opgetrokken. Over het dagboek van het Joodse meisje Esther van Vriesland, ook wel de Gorcumse Anne Frank genoemd. Of over de roem van de firma De Vries Robbé, een van 's lands grootste staalconstructiebedrijven.

In ruim 650 pagina's wordt de rijke historie van deze prachtige vestingstad aan de Merwede beschreven. Vanaf de vroege middeleeuwen tot nu. Er werkten 25, deels Gorcumse, auteurs aan het boek. Tien eeuwen Gorinchem wordt terecht al hét boek over de geschiedenis van Gorinchem genoemd.

De Stichting Geschiedschrijving Gorinchem zal het boek presenteren op 17 mei, onder meer door het eerste exemplaar aan te bieden aan de burgemeester. Het boek gaat tot 15 augustus 49,95 euro kosten, daarna een tientje duurder.