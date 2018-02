Jaar cel geëist voor seksueel misbruik door ex-directeur zorgcentrum Meerkerk

ROTTERDAM/MEERKERK • Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdagmiddag een jaar celstraf geëist tegen Aaldert van E. (77), die van 2011 tot en met 2015 een seksuele relatie gehad zou hebben met een veel jongere patiënt.

Deze patiënt, Thirza genaamd, leeft niet meer. Zij pleegde in 2016 op 29-jarige leeftijd zelfmoord. Haar nabestaanden hebben de aanklacht van seksueel misbruik ingediend op grond van verklaringen die ze tijdens haar leven heeft afgelegd en chatgesprekken die zijn onderschept tussen Aaldert en Thirza. Het misbruik vond plaats in Hoeve Jedidja in Meerkerk, waar Van E. tot enkele jaren geleden de scepter zwaaide.

Ontkenning

De 77-jarige verdachte ontkende dinsdag in de Rotterdamse rechtbank het misbruik stelselmatig. Seksueel getinte chatgesprekken met Thirza waren volgens hem slechts toneelspel. De seksueel getinte woorden zouden anders opgevat moeten worden.

De verklaringen die Thirza tijdens haar leven afgelegd heeft over het seksueel misbruik door Aaldert, zou ze volgens de verdachte pas gedaan hebben nadat ze was opgejut door mensen uit haar omgeving.

Bijbelse argumenten

De aanklager van het Openbaar Ministerie was dinsdag niet onder de indruk van het verweer van Aaldert. "Thirza was een geïsoleerde, zeer kwetsbare vrouw. Daar heeft de verdachte misbruik van gemaakt voor zijn eigen genot", aldus de aanklager. Seks zou onderdeel uitmaken van de therapie en werd volgens het OM met bijbelse argumenten toegepast.

Aaldert werd ruim tien jaar geleden door voormalige patiënten al eens aangeklaagd voor seksueel misbruik, maar werd toen vrijgesproken.

Twee jaar geleden, in een nieuwe rechtszaak, achtte de rechter misbruik wél bewezen. Van E. werd toen veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Van E. heeft hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis. Die zaak loopt nog.

Dinsdag eiste het OM anderhalf jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk en een proeftijd van vijf jaar. De rechter doet over twee uitspraak.

Moordonderzoek

Hoewel de zaak bij de rechtbank in Rotterdam dinsdag alleen draaide om de ontuchtige handelingen, speelt op de achtergrond de tragische dood van Thirza een grote rol. De politie doet onderzoek naar haar overlijden. Haar oudere zus zou in 2012 ook zelfmoord gepleegd hebben, maar de recherche is een onderzoek begonnen en heeft bekendgemaakt dat de moeder en de stiefvader van de twee overleden zussen verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van hun (stief)dochters en nog twee andere patiënten uit de instelling. Die zaken zijn nog in onderzoek. Aaldert van E. is hierin geen verdachte.