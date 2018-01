Ron Versluis uit Hoogblokland schaatst de Weissensee voor Stichting Hartekind

HOOGBLOKLAND • Ron Versluis uit Hoogblokland gaat op vrijdag 26 januari voor de vijfde keer de 200 kilometer schaatsen op de Weissensee in Oostenrijk.

"De spanning van de eerste keren is er nu wel af. Ik weet dat ik het, als de omstandigheden mee zitten, kan", meldt Versluis in een nieuwsbrief die hij rondgestuurd heeft. Het viel hem daarom niet mee om de motivatie op te brengen om weer te gaan trainen.



Maar hij beseft zich dat hij dit niet alleen doet om zelf een sportieve prestatie neer te zetten, maar te meer voor alle Hartekinderen van stichting Hartekind. Ook zelf heeft Ron een kind met een hartafwijking.

Ron: "Ons Hartekind Suze is inmiddels negen jaar. Het gaat eigenlijk best goed met haar. Toch kwamen we dit jaar met de reguliere controle weer voor een verrassing te staan, waardoor ze in september is gekatheteriseerd. Dagelijks heeft zij te maken met een gebrek aan energie. Ze kan door haar mindere conditie niet aan alles mee doen op een manier die ze graag zou willen."



Onderzoek

"Het is goed dat er zo veel onderzoek wordt gedaan", vervolgt Ron Versluis. "Mede daardoor is Suze er nog. Maar er is meer onderzoek nodig om de kwaliteit van leven voor Hartekinderen te verbeteren. Met Suze in mijn achterhoofd ga ik er opnieuw een onvergetelijke dag van maken."

Vrijdag- of zaterdagavond komt Ron met een groot deel van zijn schaatsploeg bij SBS6 op Hart van Nederland. "We schaatsen dan als laatste voorbereiding nog even 70 rondjes op de Buffelavond in Alkmaar", besluit Ron Versluis.

Voor meer informatie of donaties: 06-20300762 of ron@rontrex-asbest.nl.