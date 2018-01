In Downsizing ontdekken Noorse wetenschappers hoe ze als oplossing voor overbevolking mensen kunnen laten krimpen tot een lengte van bijna 13 centimeter. Het plan is om dit in 200 jaar tijd wereldwijd in te voeren.

Al snel komen mensen erachter dat ze in een miniatuurwereld meer waar voor hun geld kunnen krijgen. In de hoop op een beter leven besluiten de alledaagse Paul Safranek (Matt Damon) en zijn vrouw Audrey (Kristen Wiig) hun gestreste bestaan in Omaha achter zich te laten om zich klein en fijn te vestigen in een nieuwe miniatuurgemeenschap - een beslissing die tot levensveranderende avonturen leidt.

Downsizing – 25 januari in de bioscoop – genre: komedie, drama – trailer

Om kaarten te winnen kunt u tot 25 januari bellen met 0909-5010581 en toets 6.