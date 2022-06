Natuurfilm De Wilde Waard gratis te zien voor Molenlanders

NIEUW-LEKKERLAND/GIESSENBURG • Op 21 juni in Giessenburg en 1 juli in Nieuw-Lekkerland is natuurfilm ‘De Wilde Waard’ gratis te bekijken voor inwoners van Molenlanden.

De voorstelling start op beide data om 19:30 uur. Plaatsen zijn te reserveren via www.samenactiefinmolenlanden.nl.

De Wilde Waard is gemaakt door Stijn Philips (geboren in Giessenburg) en werd genomineerd voor een Independent production Award en een Newcomer Award op het Wildlife Film Festival Rotterdam. Vanaf de eerste seconde trekken beeld, muziek en het verhaal, verteld door Menno Bentveld van Vroege Vogels, de kijker mee de film in. Jong en oud boeit het. Daarom krijgen niet alleen volwassenen, maar ook leerlingen van primair en voortgezet onderwijs de gelegenheid om deze film te zien.

De organisatie ligt in handen van MC Forte en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Molenlanden en het Fonds voor Cultuurparticipatie. De voorstellingen voor de inwoners vinden plaats op 21 juni in De Til in Giessenburg en op 1 juli in Het Carillon in Nieuw-Lekkerland, op beide locaties om 19.30 uur. De deuren openen om 19.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.samenactiefinmolenlanden.nl.