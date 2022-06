Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen verkozen tot ‘Mondial Verhuisbedrijf van het Jaar’

SLIEDRECHT/REGIO • Tijdens de jaarvergadering van Mondial Movers is Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen uit Sliedrecht verkozen tot ‘Mondial Verhuisbedrijf van het Jaar’.

Bij de beoordeling kijkt de jury onder meer naar thema’s als: duurzaamheid, social return en sociaal ondernemerschap. De award is een waardering voor de inzet van het team.

Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen is gevestigd in Sliedrecht en is een familiebedrijf met een lange geschiedenis. Het verhuisbedrijf zet al jaren in op duurzaam en sociaal ondernemen. Zo hebben klanten de mogelijkheid om te kiezen voor een 100% elektrische verhuizing, is er in de interne bedrijfsvoering aandacht voor duurzaamheid en daarnaast wordt er geïnvesteerd in een goed personeelsbeleid. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bijvoorbeeld de kans om aan de slag te gaan.

Tot slot wordt er meegewerkt aan het opbouwen van de Mondial Movers Foundation. Deze stichting is in 2020 opgericht door Mondial Movers en heeft als doel om armoede en eenzaamheid te bestrijden. Jan Wouter Vlot is één van de bestuursleden in deze stichting. Vanuit de Foundation wordt er onder meer speelgoed ingezameld met de Speelgoededoelendoos en worden er activiteiten georganiseerd in zorginstellingen. Daarnaast valt de ‘Verhuisfamilie’ onder de Foundation. Voor deze pijler worden mensen ondersteund die noodgedwongen moeten verhuizen, maar niet de financiële middelen en het netwerk hebben om dit te regelen.

Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen maakt onderdeel uit van Mondial Movers, een landelijke verhuisorganisatie met 18 verhuisbedrijven in heel Nederland. Normaal gesproken wordt de verkiezing ‘Mondials Beste Verhuisbedrijf’ ieder jaar gehouden, maar vanwege de coronacrisis heeft het twee jaar stilgelegen. Vorige week kon er voor het eerst weer een fysieke jaarvergadering worden georganiseerd.

De jury voor deze verkiezing bestaat uit drie externe experts: Wim Giesselbach, Mariëlle van der Keur en Leo van der Post. Zij worden ondersteund door Marcel de Waal en Tess van Leeuwen van Mondial Movers. De jury kijkt bij de beoordeling uitvoerig naar de gehele organisatie.

De uitreiking van de award vindt traditiegetrouw plaats op de jaarvergadering. De prijs bestaat uit een wisseltrofee en een kunstwerk, gemaakt door Batya van Brakel (gespecialiseerd in meditatieve kleurkunst).