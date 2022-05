Bloemen voor Memorial Day bij Mission Belle monument

NIEUW-LEKKERLAND • John Heuvelman, contactpersoon namens Mission Belle Stichting B-17G Memorial met de Amerikaanse nabestaanden, heeft op maandag 30 mei bloemen gelegd bij het Mission Belle monument op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland.

Hiermee worden de drie omgekomen, en de zeven geredde bemanningsleden van de op 1 december 1943 neergestorte Amerikaanse B-17 bommenwerper Mission Belle herdacht.

Tijdens de terugvlucht kwam staartschutter Sergeant John Healy om het leven. Omdat het onmogelijk was dat zwaar getroffen toestel de vliegbasis in Ridgewell (Engeland) zou bereiken werd besloten een noodlanding te maken in de Lek. Bij deze landing kwamen piloot Flying Officer Harland Sunde en de schutter van de buikkoepel Sergeant Doyle McCutchen om het leven. De overige bemanningsleden werden krijgsgevangen gemaakt.

De Stichting B-17G Memorial zet zich in om de herinnering aan deze gebeurtenis levend te houden. Dit doet zij door het organiseren van jaarlijkse herdenkingen en het verzorgen van lezingen op scholen.

Memorial Day is een Amerikaanse feest- en gedenkdag, gehouden op de laatste maandag in mei, waarop de overleden Amerikaanse militairen herdacht worden. In Amerika vindt de nationale herdenking plaats op Arlington National Cemetery nabij Washington D.C.