Tweedehands boekenwinkeltje in Giessenburg weer extra open

GIESSENBURG • Op zaterdag 4 juni van 10.30 tot 15.30 uur en iedere vrijdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur zijn belangstellenden weer welkom in het Tweedehands boekenwinkeltje in De Rank aan de Dorpsstraat 55 in Giessenburg.

Er is een grote collectie tweedehandsboeken voor jong en oud.