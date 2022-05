Bakkerij Trappenburg in Noordeloos sluit, na ruim 90 jaar

NOORDELOOS • Bakkerij Trappenburg in Noordeloos sluit op donderdag 16 juni na ruim negentig jaar de deuren. In een brief aan klanten en inwoners van Noordeloos lieten eigenaren Bart en Willeke Trappenburg onlangs weten dat dit voor hen een ‘ontzettend moeilijke keuze’ is.

In de brief leggen zij uit: ‘Om ons bedrijf voort te zetten moeten er forse investeringen in de bakkerij gedaan worden. Zonder zicht op een opvolger kunnen wij dit risico niet nemen.’

Geen personeel

De bakker kampt met ‘toenemende fysieke klachten’, waardoor hij het rustiger aan moet doen. Personeel vinden is volgens het echtpaar bijna onmogelijk in de bakkerijbranche.

Laatste bezorgdag

Het vertrek van een van de fulltime medewerkers betekent dat het echtpaar Trappenburg een knoop moest doorhakken. Op dinsdag 24 mei wordt het laatste brood bezorgd. Daarna is de winkel aan de Noordzijde ook iedere woensdag gesloten. De winkel is voor het laatst open op donderdag 16 juni.