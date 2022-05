Nieuw boek bij Den Hâneker over korte, weidse wandelingen in de regio

REGIO • Op 19 mei verschijnt bij Den Hâneker het boekwerkje ‘Weids wandelen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden’.

Daarin staan 32 korte wandelingen beschreven, met een kaartje en wat er tijdens de wandeling te zien is. De publicatie, samengesteld door Liesbeth Leenman, is onderdeel van het landschapsproject Denkend aan Holland, opgestart om het mooie landschap nog meer te waarderen.

Het is modern van opzet en inhoud, leest gemakkelijk en de korte wandelingen nodigen uit tot een bewust en kort verblijf in de gezonde buitenlucht.

Het boek kost € 9,50 (inclusief btw) en is op veel adressen te koop. In elk geval bij Museum De Koperen Knop (Hardinxveld-Giessendam). Zie voor meer verkoopadressen de website www.denhaneker.nl of www.koperenknop.nl. Ook kan het worden toegestuurd, waarvoor € 14,30 moet worden overgemaakt op bankrekening NL 93 RABO 03950 01 005 ten name van Museum De Koperen Knop. Vermeld dan wel uw naam en volledige adres.

Als u meerdere exemplaren voor doorverkoop of om cadeau te geven wilt ontvangen kan men een zeer aantrekkelijke korting krijgen. Neem dan contact op met de auteur: Iiesbethleenman@solcon.nl.

Elk van de 32 wandelingen bevat een routekaartje, een informatieve beschrijving met wetenswaardigheden en verschillende foto’s. De 120 pagina’s binnenwerk bevatten in totaal 121 foto’s en 25 andere interessante zaken, zoals gedichten, schetsen en recepten. Het handzame formaat van 13 x 19 cm zit in een stevige buigzame kaft.

Auteur is beeldend kunstenaar Liesbeth Leenman, de productiebegeleiding is in handen van Dick de Jong (Bureau Tekstwerk) en de uitgever is Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker. Het ISBN is 9-789-08-08-03-893.