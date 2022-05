‘De boer op!-dagen’ ook in de Alblasserwaard

REGIO • Op zaterdag 21 en zondag 22 mei zijn de Rotterdam ‘De boer op!-dagen’. Voor het eerst openen boeren in en om de stad gezamenlijk hun staldeuren om Rotterdammers te verwelkomen op hun erf, zo ook in de Alblasserwaard.

Voor stedelingen bieden de dagen hét moment om te zien waar melk, aardappels, vlees en groenten daadwerkelijk vandaan komen. Bezoekers ontmoeten (stads)boeren en hun dieren. Ook ontdekken ze dat er op het boerenbedrijf veel ruimte is voor bloemen, bijen, vlinders en vogels. Er zijn rondleidingen, speurtochten, fietstochten en proeverijen.

Maaike Wermer werkt bij Natuurmonumenten, de initiatiefnemer van het project Rotterdam de boer op!: “Het is natuurlijk leuk om te horen hoe de producten geteeld en geproduceerd worden, het is nóg leuker om ze daadwerkelijk te proeven!”

Kijk voor een overzicht van de deelnemende locaties op www.rotterdamdeboerop.nl.

Op het domein van Gewoon AnderZ aan de Nieuwendijk 11 in Noordeloos zijn activiteiten van 10.00 tot 17.00 uur. Rondleidingen zijn er om 11:30, 13:30 en 15:30 uur. Dit wordt gecombineerd met het bezoeken van de symbiosewinkel waar naast de seizoensgroenten ook andere lokale boeren hun biologische producten zoals vlees, kaas en wijn aanbieden.

Er is een terras waar koffie, thee of iets fris gedronken kan worden en waar men ook kan proeven van de soep met eigen seizoensgroenten. Er is dan ook de mogelijkheid om een soeppakket te kopen. Ook zijn er kleine assortimenten moestuinplantjes om zelf aan de slag te gaan met tuinieren.

Men kan het bezoek aan Gewoon AnderZ combineren met een wandeling langs de vijf boeren die hun producten verkopen in de Symbiosewinkel. Er zijn twee prachtige wandelroutes uitgestippeld door het agrarisch cultuurlandschap. De eerste route is ongeveer 2 km langs kaasboerderij Noorderlicht, Gewoon Anderz en de zelfbedieningswinkel op het erf van boerderij de Hogt. De tweede route is ongeveer 6,5 km en reikt verder de polder in, tot aan de Langerakse kade. Daarmee brengt men ook een bezoek aan Hoeve Catherine Elisabeth, De Drie Wedden en Domein Oosteind. Tijdens het broedseizoen is deze route gedeeltelijk gesloten.