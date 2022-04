Wat is het beste moment voor een Bitcoin investering?

Doordat het investeren in Bitcoins soms wel eens hét gespreksonderwerp van de dag lijkt, komt het wel eens over dat iedereen “zomaar” een besluit neemt om Bitcoin investering te doen. Dit is in veel gevallen ook daadwerkelijk een keuze die gemaakt wordt maar verstandig is anders.

Het is belangrijk om zeker met zorg het beste moment voor een Bitcoin investering te bepalen om het maximale rendement eruit te halen.

Wat maakt een investering in cryptocurrency zo interessant op het moment?

Een investering in cryptocurrency is voor veel mensen zeer interessant op dit moment als er wordt gezocht naar een alternatief op het “traditionele financiële aanbod”. De interesse is vooral gewekt omdat veel banken een negatieve rente in rekening brengen als er gekozen wordt om hier spaargeld onder te brengen. Er is dus sprake van een kostenpost als deze keuze wordt gemaakt. De succesverhalen die vaak gekoppeld worden aan een Bitcoin investering hebben de interesse verder versterkt al moet hierbij wel worden opgemerkt dat hierbij een gevaar ontstaat dat er voorbij wordt gegaan aan de risico’s die onlosmakelijk aan dit soort investeringen verbonden zijn.

Crypto markt steeds toegankelijker

De crypto markt heeft zelf ook op een handige manier ingespeeld op de toegenomen interesse door een stuk toegankelijker te worden dan in het verleden het geval was. Waar er in het verleden uitsluitend gebruik kon worden gemaakt van onbekende buitenlandse websites om de crypto markt te betreden, zijn er ook steeds meer initiatieven die gericht zijn op de Nederlandse markt. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse exchanges maar ook van initiatieven als Bitcoin Profit waarbij er gebruik wordt gemaakt van een trading bot.

De beste momenten om in Bitcoins te investeren

Het is mogelijk om op ieder gewenst moment de crypto markt te betreden. Het is echter wel raadzaam om hier wel een overwogen keuze in te maken om het maximale rendement uit deze keuze te halen. In dit geval wordt de uitdrukking “Buy low, sell high” actueel. Deze uitdrukking wil zeggen dat het streven is om de Bitcoins aan te schaffen als de koers op het zo laagst mogelijke punt staat en de digitale munteenheden van de hand te doen als de koers op z’n hoogst staat. Het is belangrijk om de beïnvloedende factoren hiervoor goed in de gaten te houden. Vooral het wereldnieuws en de berichtgeving op social media kunnen van grote invloed zijn op de Bitcoin koersen. Hieruit kan de terechte conclusie getrokken worden dat de aandacht van de Bitcoin investeerder geen moment mag verslappen. De crypto markt is 24/7 in beweging. De beste momenten om in Bitcoins te investeren kunnen zomaar overgaan in minder gunstige omstandigheden.