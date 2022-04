Nieuwpoort heeft een Toeristisch Informatie Punt

NIEUWPOORT • Vestingsstad Nieuwpoort heeft sinds afgelopen vrijdag 15 april een Toeristisch Informatie Punt (TIP).

“We merken dat er steeds meer bezoekers Nieuwpoort weten te vinden maar soms wat verloren rondlopen”, legt Annemieke van As van stadspromotie en communicatie uit.

De TIP kan deze mensen gastvrij ontvangen, voorzien van een plattegrond of wandelfolder en Nieuwpoort laten ontdekken. De vele monumenten bekijken, een bezoekje aan het nieuwe museum in het stadhuis, de prachtige natuur om Nieuwpoort heen ontdekken of neerstrijken op een van de terrasjes. In de TIP is ook heel veel informatie te vinden over de regio, er wordt samengewerkt met het platform ‘Ontdek de Alblasserwaard’.

Annemieke: “We hopen ook veel gasten te ontvangen die in het vakantiepark Molenlanden of een van de gezellige B&B’s in de streek verblijven. En een combinatiebezoekje aan twincity Schoonhoven aan de overkant van de Lek is ook zeker aan te raden.”

De opening vond vrijdagochtend plaats door voormalig burgemeester Dirk van der Borg en de huidige burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden. Van der Borg is de voorzitter van stichting Stadsboerderij Vredebest.

De stadsboerderij is geërfd door de Historische Kring Nieuwpoort en de grote wens van de laatste bewoners, Wim en Rozien Rozendaal, was om van Vredebest een ontmoetingsplek te maken voor bezoekers én bewoners van Nieuwpoort.

Het Toeristisch Informatie Punt wordt volledig gerund door vrijwilligers, die er ontzettend veel zin in hebben om iets over ‘hun Nieuwpoort’ te vertellen en wellicht wat onontdekte plekjes te verklappen. In het TIP zijn ook leuke Poortse cadeautjes, boeken en andere memorabilia te koop.

Het TIP is te vinden in de voormalige woonkamer van stadsboerderij Vredebest, Binnenhaven 24, Nieuwpoort en geopend op maandag en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur en op de woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur.

Voor meer informatie: www.stadsboerderijvredebest.nl.