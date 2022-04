Arjan Kaashoek uit Ameide loopt een snelle marathon van Rotterdam

AMEIDE • Zondag 10 april liep Arjan Kaashoek uit Ameide mee in de Rotterdam marathon. De 38-jarige atleet haalde in een keurig vlak opgebouwde wedstrijd 6,5 minuut van zijn persoonlijk record af en kwam na 2:37:15 op de Coolsingel over de finish.

De weersomstandigheden waren na een week wisselvallig weer ideaal. Het was droog en met regelmaat zonnig bij een temperatuur van 10 tot 12 graden.