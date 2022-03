Kleurrijk Wonen wil 20 appartementen realiseren in Giessenburg

GIESSENBURG • Op de locatie aan de Brederodestraat in Giessenburg, waar vroeger de bibliotheek en muziekvereniging Da Capo zaten, wil Kleurrijk Wonen in totaal 20 appartementen gaan realiseren.

Sinds 2019 wordt de locatie niet meer gebruikt. Een eerder initiatief voor particuliere zorg is in februari 2021 gestopt, omdat het niet financieel haalbaar bleek te zijn. Nu is er een nieuw initiatief van Kleurrijk Wonen in samenwerking met de gemeente Molenlanden.

De gemeente Molenlanden is deelnemer aan de regionale aanpak van de huisvesting van kwetsbare groepen. Beschermde woon- ondersteunings- en opvangvoorzieningen voor kwetsbare groepen inwoners afkomstig uit Molenlanden, zijn tot nu toe voornamelijk georganiseerd in de centrumgemeente Dordrecht en in andere grotere omliggende gemeenten. Het is de bedoeling dat kwetsbare inwoners vaker in de eigen gemeente te kunnen wonen met passende begeleiding en behandeling, als hier behoefte aan is en dit in hun situatie het beste is.

Een lokale werkgroep, bestaande uit woningcorporaties, gemeente en een afvaardiging van het Sociaal Team, heeft de lokale behoefte aan huisvesting van deze speciale doelgroep in kaart gebracht. Ook heeft deze werkgroep onderzoek verricht naar lokale mogelijkheden voor het oprichten van woonvoorzieningen voor kwetsbare inwoners. De locatie Da Capo/voormalige bibliotheek is naar voren gekomen als kansrijke locatie voor huisvesting van een klein aantal jongeren, die door omstandigheden moeten leren om zelfstandig te wonen.

Kleurrijk Wonen wordt de kartrekker. Er wordt medewerking gevraagd aan het uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid van een plan met circa 20 woningen in een ‘gestapeld gebouw, wisselend van 2 tot 3 bouwlagen’. Van deze 20 woningen zijn er 4 tot 5 bestemd voor de kwetsbare doelgroep ‘jongeren, die door omstandigheden moeten leren om zelfstandig te kunnen wonen’.

De overige woningen zijn twee- en drie- kamerappartementen in het sociale huursegment. Het college heeft besloten medewerking aan het haalbaarheidsonderzoek te geven.