Meer activiteiten in Open Kerk Langerak

• Bezoekers zijn welkom voor onder andere koffie, een potje mens-erger-je-niet of zelf meegebracht spel, creatief bezig zijn of een kop soep.

LANGERAK • De Open Kerk in Langerak breidt het aantal openingsuren en activiteiten uit. Vanaf 18 maart is de kerk ook eens in de maand op vrijdagmiddag open voor koffie, ontmoeting, gezelligheid en creativiteit.

“Mensen kunnen kosteloos aanschuiven voor een activiteit”, vertelt Gea van Andel. “We waren al open op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur en op dinsdag- en woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Dat is voor een kop koffie, het maken van een praatje of bidden in de stilteruimte. Vanaf 18 maart zijn we ook eens in de maand op vrijdag open van 14.00 tot 18.30 uur.”

Voor iedereen

De Open Kerk vindt plaats in een kerkgebouw. “Maar het is niet alleen voor christenen. Iedereen is welkom, ook kinderen en jongeren. Het gaat om gezelligheid en ontmoeting. De entree is vrij.” Naast Gea zijn de initiatiefnemers: Ipie Oudshoorn, Gretha van Duijn, Andrea Vink, Joep Coumou en Hetty Roest. “Verder is er nog een hele groep mensen betrokken bij de uitvoer van dit alles.”

Tekenen en schilderen

Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers meedoen aan spellen of creatief bezig zijn. “Er is materiaal aanwezig, bijvoorbeeld om te tekenen of schilderen, maar mensen kunnen ook zelf iets meebrengen. Brei- of verstelwerk bijvoorbeeld.” Wie liever in de buitenlucht actief is, kan aanhaken bij het wandelgroepje. Dat vertrekt om 16.00 uur.

Fiets Repair

Van 16.00 tot 17.30 uur is er elke maand een Fiets Repair, waarbij mensen hulp krijgen bij eenvoudige onderhouds- en reparatieklusjes. “We willen de fietsenmaker niet in de weg zitten”, zegt Gea. “Uiteindelijk willen we een Repair Café opzetten, maar we beginnen met fietsreparatie.” Elke Open Kerk wordt afgesloten met maaltijdsoep en broodjes, van 17.30 tot 18.30 uur.

Koningskerk

Het initiatief voor de Open Kerk werd genomen nadat de Vrijgemaakt Gereformeerden en de Nederlands Gereformeerden op 1 januari 2020 samengingen. De Koningskerk wordt sindsdien alleen nog gebruikt voor vergaderingen, maar staat verder leeg.

Verbinding

Er volgt nog een kleine opknapbeurt. Gea: “Jans Bos uit Goudriaan gaat de buitenkant aanpakken en ook binnen willen we het gezelliger maken. Maar we willen niet wachten totdat dit klaar is, dus we beginnen nu al. We willen met en voor de buurt activiteiten aanbieden om verbinding te stimuleren.”

Data

Het adres van de Koningskerk is: Julianastraat 88. De komende data voor de Open Kerk zijn: 22 april, 20 mei en 24 juni. Voor meer informatie: 06 - 13 48 66 60 (Gea van Andel)of openkerk@gklangerak.nl.