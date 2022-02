Ameide Duurzaam en Coop gaan duurzame keuzes promoten

AMEIDE • Ameide Duurzaam stimuleert de plaatselijke supermarkt Coop om méér duurzame(re) producten in de schappen te zetten.

Arjan de Jong van de Coop in Ameide en duurzame Termeier Sam Janse verkennen de mogelijkheden om duurzaam boodschappen doen te bevorderen. De twee betrokken inwoners van Ameide gingen met elkaar in gesprek.

Duurzaam alternatief

De Jong zal binnenkort aanschuiven tijdens een vergadering van Ameide Duurzaam en nagaan hoe zijn supermarkt een bijdrage kan leveren. De Jong: “Misschien kunnen we een stand neerzetten met een selectie van duurzame producten, om het verantwoorde alternatief te laten zien.” Janse: “Dat zouden wij op onze site kunnen promoten.” De Jong knikt. “We moeten een moment prikken en artikelen selecteren. Mooi om hierbij met jullie samen te werken.” Janse veert op. “We zijn zeer voor de plaatselijke supermarkt. Het is het beste om geen kilometers te rijden voor je boodschappen.”

Traditioneel marktgebied

Het is de overtuiging van Ameide Duurzaam dat producenten en ook overheden worden aangezet tot betere keuzes als consumenten kiezen voor duurzame producten. Als Janse en zijn vrouw boodschappen doen, kopen ze bij voorkeur biologische en vegetarische producten. “Maar bij de Coop vinden we een beperkt aantal biologische producten”, zegt hij. De Jong legt uit: “Het is hier een vrij traditioneel marktgebied. We zien wel een groei in de vraag naar biologisch, zeker online. En we staan altijd open voor suggesties.”

Papieren zakken

Janse vroeg leden van Ameide Duurzaam wat ze goed vinden van de Coop en wat volgens hen voor verbetering vatbaar is. “Ze vinden het positief dat er voor de verpakking van groenten en fruit netjes zijn. Die zouden wel nadrukkelijker gepresenteerd kunnen worden. We vragen ons af of het mogelijk is papieren zakken te gebruiken in plaats van plastic.” De Jong: “De netjes liggen naast de weegschaal, maar we gaan het verzoek meenemen.” Hij legt uit waarom papieren zakjes geen optie zijn: “De caissière moet kunnen zien wat erin zit. De plastic zakjes bestaan voor 90 procent uit suikerriet.”

Verpakkingen

De franchisenemer is vrij om eigen keuzes te maken op het gebied van verpakkingen. “Maar dan moeten we er wel apart voor gaan rijden. De Coop promoot eigen verpakkingen, daar staan hun logo’s op. De kans is groot dat we overgaan op Plus. Ik ben benieuwd wat de Plus op dit gebied doet.” Janse: “Bij een onderzoek naar het duurzame gehalte van verpakkingen bij zeven supermarkten stond de Coop op nummer vijf, dus die kwam er niet zo goed vanaf. De Plus stond op nummer vier.”

Niet recyclebaar

De Jong: “Ik ben een van de 320 franchisenemers. Ik kan aangeven dat het speelt. Maar ik denk dat de Coop nu niks zal ondernemen, omdat ze overgaan naar een nieuwe partij. Ik kan het wel meenemen in de gesprekken met de nieuwe formule. Ik vind het zorgelijk als de verpakking van huismerken grotendeels niet recyclebaar is. Daar zouden ze meer aandacht aan moeten besteden.”

Reclamefolder

Janse heeft folders van de Coop onder de loep genomen. “Reclame wil de vraag opschroeven. Dat vind ik dubbel: aan de ene kant zeggen ze ‘wij bedienen de consument’, maar dan hoef je nooit reclame te maken. Aan de andere kant proberen ze de klant te verleiden.” De Jong: “Er worden geen producten in de folder gezet waar geen vraag naar is. Op wat er in de folder staat heb ik weinig tot geen invloed. Ik kan wel ergens melding van maken.” Janse: “Als er bij de landelijke organisatie signalen binnenkomen, kan dat invloed hebben.”

Planeet redden

Janse had pas een gesprek met een jonge econoom. “Hij was gestopt met zijn promotieonderzoek omdat hij het te druk had gekregen met het opzetten van een stichting, in verband met het klimaatprobleem. Hij zei: ‘Binnen tien jaar moet het roer drastisch om, anders is deze planeet niet meer te redden’. Deze man verbond zijn persoonlijke keuzes daaraan. Dit was van een urgentie waarvan ook ik schrok. We kunnen niet doorgaan zoals we het nu doen. Als ik naar mijn jongste kleinkind van zes jaar kijk denk ik: hoe ziet de wereld er straks voor jou uit?” De Jong knikt. “Ik heb een zoontje van vier maanden. Ik denk er ook over na, maar minder dan u. Wat niet betekent dat ik het onbelangrijk vind.”