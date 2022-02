Kerken in Giessenburg starten actie ‘Geef warmte door’

GIESSENBURG • Vanuit de plaatselijke kerken in Giessenburg is in navolging van andere (landelijke) acties de steunactie ‘Geef Warmte Door’ opgezet. Dit is gedaan naar aanleiding van de sterk stijgende kosten voor energie. Iedereen in het dorp kan solidair zijn en meedoen.

Weliswaar krijgt dit jaar elk huishouden 400 euro korting op de energierekening en voor bijstandshuishoudens geeft de gemeente mogelijk nog een extra bijdrage. Maar toch zullen diverse huishoudens in de knel komen, vrezen de kerken van Giessenburg. Ook omdat de kosten nog meer kunnen oplopen vanwege de stijgende prijzen voor energie en levensonderhoud.

Iedereen kan meedoen

Alle bewoners van Giesenburg kunnen aan deze actie deelnemen. Daarvoor geldt een tweezijdige oproep waarbij de zorg voor elkaar een belangrijke invalshoek is. De initiatiefnemende diaconieën omschrijven het als volgt: “We wonen in een mooi solidair dorp! Zit u er zelf warmpjes bij deze winter? Gelukkig maar! Dat gun je toch iedereen? Helaas is dit ook in ons mooie dorp Giessenburg niet altijd het geval en vandaar deze tweezijdige oproep.”

Er zijn huishoudens die de extra bijdragen voor de energiekosten niet direct of geheel nodig hebben. Dan is er de vraag om vanuit solidariteit dit bedrag, of een gedeelte daarvan, ter beschikking te stellen aan een ander die tekortkomt. Het verzoek is om dit kenbaar te maken bij de samenwerkende diaconieën via e-mail.

Dit kan naar de beide diaconieën via diaconie@hervormdgiessenburg.nl of diaconie.pkngiessenburg@gmail.com of telefonisch via 06-12942021. Er kan ook een bijdrage direct overgemaakt worden op rekeningnummer NL21 RABO 0321 7037 66 t.n.v. Diaconie HG Giessenburg of NL69 RABO 0321 7025 14 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Giessenburg o.v.v. ‘Actie Geef Warmte Door’.

Oproep

Anderzijds geldt ook de volgende oproep van de diaconieën: “Woont u in Giessenburg en kunt u een extra bijdrage in deze dure tijden goed gebruiken? Omdat uw energierekening enorm duurder is geworden of dat de duurder wordende boodschappen u verplichten moeilijke keuzes te maken? Wij kunnen u ondersteunen met een tegoedbon voor uw boodschappen. Schroom niet! Maak het kenbaar bij de diaconieën via de genoemde emailadressen of neem contact op via het telefoonnummer.”

Voor adressen, die mogelijk een extra bijdrage kunnen gebruiken, wordt een informatieblad beschikbaar gesteld.

Goed om te weten is dat dit project bekend is bij de gemeente Molenlanden en daarmee hoeft niemand zich geen zorgen te maken over eventuele kortingen op een uitkering. Gegevens worden niet gedeeld.