Wethouder Arco Bikker slaat eerste paal milieustraat Groot Ammers

GROOT-AMMERS • Op de eerste dag in de Week van de circulaire economie heeft wethouder Arco Bikker van de gemeente Molenlanden de eerste paal geslagen voor de nieuwe milieustraat in Groot Ammers. Het slaan van de eerste paal op maandag 7 februari markeert de start van het bouwproces.

Waardlanden verwacht de nieuwe milieustraat in de zomer van dit jaar officieel te openen en in gebruik te nemen. Bij de opening zal de milieustraat één van de modernste van Nederland zijn.

In tegenstelling tot de huidige milieustraat, komt er een verhoogd perron. Daarmee wordt het veel prettiger om de milieustraat te bezoeken. Op dit moment is het niet mogelijk om klein chemisch afval te brengen, in de nieuwe situatie kan dat wel.

Wethouder Bikker: “Nadat we vorige maand het kringloopplein in Nieuw-Lekkerland hebben geopend, is de start van de bouw van de nieuwe milieustraat in groot Ammers een volgende mijlpaal in de gemeente Molenlanden op het gebied van grondstoffeninzameling en -verwerking. We mogen trots zijn dat we onze inwoners straks optimaal van dienst kunnen zijn in één van de modernste milieustraten in het land.”

Directeur Hans van den Brule van Waardlanden benadrukt dat de inwoners straks méér dan alleen een milieustraat krijgen: “Op de milieustraat ingeleverde herbruikbare bouwmaterialen worden na een zorgvuldige sortering en eventuele reparatie verkocht door 2e Kans Bouwmaterialen. Ook komt er een educatiecentrum, waar scholen en bedrijven kennis op kunnen doen over de afvalbranche. En dan vooral hoe zij zelf bij kunnen dragen aan het terugdringen van afval door bijvoorbeeld hergebruik, recycling en reparatie van producten.”