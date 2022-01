SGP: ‘Kan Molenlanden uitbreiding waterwinning in Streefkerk tegenhouden?’

STREEFKERK • De plannen van drinkwaterbedrijf Oasen om in de omgeving van Streefkerk meer water te gaan winnen zorgen voor bezorgde reacties van agrariërs. Op basis daarvan vraagt de SGP aan het Molenlandse gemeentebestuur of het mogelijk is om deze uitbreiding te voorkomen.

De partij maakt zich zorgen over de gevolgen die de uitbreiding van het waterwingebied in Streefkerk heeft voor de boeren die hier actief zijn. ‘Wat zijn de gevolgen voor de bodemdaling en de infrastructuur? Wie gaat er opdraaien voor schade in de toekomst? En wat betekent dit voor woningbouwontwikkelingen in Groot-Ammers en Streefkerk?’

Daarnaast wil de SGP weten van het college of het terecht is dat Oasen het zoekgebied voor de uitbreiding van het waterwingebied heeft laten vallen in Streefkerk. ‘Waren er geen mogelijkheden ten noorden van de Lek?’

Streefkerk-Actief

Vanuit Streefkerk kwam eerder dit jaar al bezwaren vanuit de groep Streefkerk-Actief. Op hun Facebookpagina riepen zij inwoners op om een zienswijze in te dienen. ‘aast ontsiering van ons mooie polderlandschap heeft dit ook bodemdaling en dus grote kans op schade aan bebouwing en erven tot gevolg.’

Hoeveel inwoners en andere betrokkenen bezwaar hebben aangetekend, die informatie vraagt de SGP ook op aan het gemeentebestuur.

Tekort

Doel van Oasen bij dit traject is het leveren van drinkwater in de toekomst veilig te stellen. ‘We verwachten dat er rond 2030 een tekort gaat ontstaan’, meldt het drinkwaterbedrijf op de eigen website. ‘Na een zorgvuldig proces zijn er in de afgelopen periode zeven mogelijke locaties gekozen, die we nu verder gaan verkennen.”

Twee daarvan bevinden zich in Streefkerk, één ten oosten en één ten westen van dorpskern. Deze zeven plekken vallen binnen de zogenaamde Aanvullende Strategische Voorraden, gebied met zoet grondwater die de provincie Zuid-Holland heeft aangewezen voor de drinkwatervoorziening.

Gevolgen

Oasen is momenteel bezig met een proces om alle mogelijke gevolgen voor het milieu in kaart te brengen. Het rapport met alle plussen en minnen wordt door het drinkwaterbedrijf zelf en de provinciale overheid besproken. ‘Vervolgens worden één of twee kansrijke locaties geselecteerd voor meer gedetailleerd onderzoek in de volgende fase.’

Het complete proces om een keuze te maken neemt volgens Oasen ongeveer vijf jaar in beslag. ‘Daarna zal er nog vijf jaar nodig zijn om het winveld te realiseren, de zuivering te bouwen en het waterwingebied in gebruik te nemen.’