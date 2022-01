Reconstructie kruispunt N214/N216 loopt vertraging op door bommen uit Tweede Wereldoorlog

OTTOLAND • De reconstructie van het hoge kruispunt (N214/N216) loopt een jaar vertraging op doordat er mogelijk drie niet ontplofte vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog ter hoogte van het kruispunt zouden kunnen liggen.

Dat meldt het gemeentebestuur van Molenlanden in een reactie op vragen die door de fractie van de SGP zijn gesteld.

Groot risico

Uit een bureaustudie naar ‘Niet Gesprongen Explosieven’ is gebleken dat er ter hoogte van het kruispunt N214/N216 mogelijk drie niet ontplofte vliegtuigbommen van 250 kilo uit de Tweede Wereldoorlog kunnen liggen. Dit is in combinatie met een gasleiding (hoofdtransportleiding) van de Gasunie, die onder het kruispunt doorgaat een potentieel groot risico bij toekomstige werkzaamheden.

Het is daarom noodzakelijk om deze vliegtuigbommen te detecteren. Door de mogelijke aanwezigheid van deze vliegtuigbommen kunnen de overige veldonderzoeken pas worden uitgevoerd worden als het terrein volledig is vrijgegeven. Wanneer er nog geen werkzaamheden worden uitgevoerd vormen de eventuele aanwezige bommen in principe overigens geen gevaar.

Onderzoek fundering

De provincie is gelijktijdig ook bezig met het bestek voor de aannemer en daarvoor zijn ook nog nadere onderzoeken nodig. Deze onderzoeken richten zich op de fundering van de bestaande bakken onder de kruising en op de staat van bestaande bruggen over de Smoutjesvliet.

In verband met de specialistische kennis die benodigd is voor zowel de fundering als de niet gesprongen explosieven is extra voorbereidingstijd nodig en kan de aanbesteding van het werk naar verwachting pas in 2023 plaatsvinden.

Omleidingsroutes

Het is nog niet bekend hoe de omleidingsroutes zullen zijn wanneer het hoge kruispunt gereconstrueerd wordt, maar de gemeente Molenlanden dringt erop aan dat de linten ontzien worden bij de omleidingen.

De werkzaamheden zullen, ondanks dat geprobeerd wordt dit zo min mogelijk te laten zijn, hinder opleveren voor het verkeer. Gedacht moet daarbij worden aan bijvoorbeeld nacht- en weekendafsluitingen en tijdelijke afsluiting van een rijbaan.