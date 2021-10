Rechter veroordeelt ex-agent opnieuw voor ontucht met jongens

BRANDWIJK/DORDRECHT • Ex-agent M.D. uit Brandwijk moet nog eens zeven maanden de gevangenis in voor het seksueel misbruiken van vier jongens uit zijn dorp. Eerder zat hij al vier maanden achter de tralies voor ontucht met andere kinderen uit de gemeente Molenlanden. Bovendien mag D. na zijn vrijlating zeker drie jaar geen contact hebben met minderjarigen of beroepen uitoefenen waarin hij met kinderen te maken heeft.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde de 28-jarige voormalige medewerker van de zeehavenpolitie woensdag, omdat hij de kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar op verschillende manieren aan hun geslachtsdeel betastte. Dat gebeurde als de jongetjes bij hem over de vloer kwamen om games te spelen.

“Het is des te kwalijker omdat de verdachte hun vertrouwen genoot, omdat hij destijds als politieagent werkte. De jongens beschouwden hem als een vriend bij wie zij graag thuis kwamen, omdat ze daar mochten gamen en het daar gezellig was”, zeiden de rechter in hun vonnis.

Cola en chips

De nieuwe misbruikzaak tegen D. kwam aan het licht door het strafproces tegen hem in juni. De Brandwijker stond toen niet alleen terecht voor het doorspelen van geheime informatie uit politiesystemen, maar ook omdat hij jongetjes aanzette tot het maken en sturen van naaktfoto’s van zichzelf. Hij verleidde de slachtoffertjes tijdens het spelen van games bij hem thuis, waar ze zich ook tegoed konden doen aan cola en chips.

Na berichtgeving over die rechtszaak en zijn veroordeling tot 8 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk, gingen enkele basisscholen met leerlingen in gesprek. Vier jongetjes verklapten het geheim dat ze al langer met zich meedroegen en zeiden wat D. bij hen had gedaan.

Weer aangehouden

Juist toen D. na vier maanden celstraf voor de eerste zaak zijn spullen wilde pakken, werd hij in zijn cel weer aangehouden. De aanklager eiste tijdens de nieuwe rechtszaak 30 maanden celstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Ook moest D. behandeling volgen na vrijlating, zo vond de officier van justitie.

De rechtbank berekende dat D. bij een eventuele gelijktijdige behandelingen van alle aanklachten van ontucht 22 maanden cel zou hebben gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk. Alle misbruikzaken vonden immers ongeveer in dezelfde periode plaats. Door die berekening kwamen ze nu als straf uit op 14 maanden, waarvan 7 voorwaardelijk.

Vanwege zijn pedofiele stoornis moet D. na die nieuwe zeven maanden cel in behandeling. Ook mag hij zich tijdens de drie proeftijd dus niet inlaten of in de buurt komen van minderjarigen. “Als die contacten onvermijdelijk zijn, bijvoorbeeld met familie, dan zorgt D. ervoor dat hierbij derden aanwezig zijn”, besloten ze.